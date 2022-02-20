Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.02.2022)

20 февраля 2022 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.02.2022)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.02.2022)
пресс-служба канала СТБ

20 февраля на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех. Новые выпуски ток-шоу Один за всех 2022 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: 27-летний Руслан Антипов из Днепропетровщины бывший военнослужащий. В течение трех лет он воевал на передовой в Марьинке. После полученной контузии и длительного лечения, он с головой ушел в воспитание дочери Ангелины и сына Захарчика. Глядя на счастливое лицо дочери, он никак не может понять, как его еще в 3-месячном возрасте на произвол судьбы покинула родная мать! С малых лет его воспитывали не родные, а приемные родители. Эту тайну Руслан открыл, будучи еще подростком, а теперь хочет ее найти. Команда проекта откликнулась на просьбу Руслана. По крупинкам начали собирать информацию, чтобы воплотить мечту мужчины – увидеться с кровными родственниками.

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 20 февраля в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

 

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