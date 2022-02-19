Мир наизнанку. Эквадор. 13 сезон 11 выпуск смотреть онлайн от 19.02.2022
19 февраля 2022 16:10
Мир наизнанку-13: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 19.02.2022)
пресс-служба канала 1+1
19 февраля на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 11 выпуск 13 сезона тревел-шоу Мир наизнанку. Эквадор. 11 выпуск программы Мир наизнанку-13 смотрите онлайн на TV.UA.
Мир наизнанку-13: Дмитрий Комаров попадет за кулисы главного светского события страны – Национального конкурса красоты. Там телеведущий познакомится с уникальной героиней, которая ломает стереотипы и вдохновляет своим примером миллионы людей по всему миру. В перерывах между многочасовыми репетициями, в эксклюзивном интервью главная героиня поделится своей невероятно вдохновляющей историей и расскажет о своем ключе к полноценной и счастливой жизни. Смогла ли Виктория заполучить корону, и какое необычное предложение Дмитрий Комаров сделал героине – смотрите в новой серии «Мира наизнанку»
11 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку-13 смотрите в 18:30 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски тревел-шоу Мир наизнанку смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.