Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2022)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2022)

13 февраля на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех. Новые выпуски ток-шоу Один за всех 2022 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех : Просьба о помощи поступила в редакцию проекта от 5-ти братиков и сестричек из Николаевской области! Запуганные дети умоляют спасти их от ежедневного террора, который им устраивает 56-летний глава семейства Олег Рендюк! В студии «Один за всех» выяснится, что на самом деле кроется за бегством от отца пятерых бедных детей? И какие мучения они пережили рядом со своими родителями?

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 13 февраля в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.