Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)

6 февраля на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех. Новые выпуски ток-шоу Один за всех 2022 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех : Вторую неделю вся страна не может оправиться от того, какие бесчеловечные пытки испытал 14-летний Егор. Три часа подряд в доме одного из товарищей парня беспощадно мучили и снимали на телефон семеро друзей и одноклассников от 12 до 15 лет. Жители поселка Кушугум, что под Запорожьем, просто ошеломлены, ведь знают мучителей жертвы чуть ли не с рождения! В студии «Один за всех» станет известно: кто действительно стал инициатором недетской экзекуции над подростком? И какова же причина этой страшной агрессии?

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 6 февраля в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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