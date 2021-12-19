Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.12.2021)

19 декабря 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.12.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.12.2021)
пресс-служба канала СТБ

19 декабря на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех. Новые выпуски ток-шоу Один за всех 2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: Ведущий и эксперты в студии возьмутся за историю, которая шокировала всю страну: по всему интернету облетели фото, где 5-летняя Ульянка пытается своими руками согреть свою сестру 7-месячную Даринку... Девочек случайный прохожий нашел на заброшке среди кучи мусора и использованных шприцов. Что за мать так жестоко обошлась с родными детьми? И кто понесет наказание за такое издевательство над маленькими?

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 19 декабря в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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