Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.12.2021)

12 декабря 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.12.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.12.2021)
пресс-служба канала СТБ

12 декабря на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех. Новые выпуски ток-шоу Один за всех 2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: Родные бабушка и дедушка 8-летней Алинки и 6-летней Богданки обратились за помощью в проект. Они хотят лишить родительских прав маму и папу своих внуков и забрать детей себе. По словам малышей, родители их ужасно избивали, оставляли одних на несколько дней в холодном доме и даже... привлекали к сексуальным оргиям! Почему соцслужбы и полиция не могут помочь Алинке и Богданке и оставляют за родителями право вернуть своих детей? Разберутся ведущий и эксперты в студии «Один за всех».

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 12 декабря в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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