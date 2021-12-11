Мир наизнанку. Эквадор. 13 сезон 7 выпуск смотреть онлайн от 11.12.2021
11 декабря 2021 08:00
Юлия Туренко
Мир наизнанку-13: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2021)
пресс-служба канала 1+1
11 декабря на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 7 выпуск 13 сезона тревел-шоу Мир наизнанку. Эквадор. 7 выпуск программы Мир наизнанку-13 смотрите онлайн на TV.UA.
Смотрите в 7 выпуске программы Мир наизнанку-13
: Дмитрий Комаров покажет «секретную» сторону жизни в Эквадоре, которую принято скрывать в других странах. Телеведущий узнает, как живут «работницы любовной сферы», испытает на себе ритуал очищения крапивой, а также побывает на закрытом суде коренных народов, который обычно не разрешают снимать на камеру.
7 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку-13 смотрите в 18:30 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски тревел-шоу Мир наизнанку смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.