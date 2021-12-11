Мир наизнанку. Эквадор. 13 сезон 7 выпуск смотреть онлайн от 11.12.2021

11 декабря 2021 08:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Мир наизнанку. Эквадор. 13 сезон 7 выпуск смотреть онлайн от 11.12.2021
Мир наизнанку-13: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2021)
пресс-служба канала 1+1

11 декабря на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 7 выпуск 13 сезона тревел-шоу Мир наизнанку. Эквадор. 7 выпуск программы Мир наизнанку-13 смотрите онлайн на TV.UA.

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Смотрите в 7 выпуске программы Мир наизнанку-13: Дмитрий Комаров покажет «секретную» сторону жизни в Эквадоре, которую принято скрывать в других странах. Телеведущий узнает, как живут «работницы любовной сферы», испытает на себе ритуал очищения крапивой, а также побывает на закрытом суде коренных народов, который обычно не разрешают снимать на камеру.

7 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку-13 смотрите в 18:30 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Мир наизнанку смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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