Мир наизнанку. Эквадор. 13 сезон 6 выпуск смотреть онлайн от 04.12.2021
4 декабря 2021 07:00
Юлия Туренко
Мир наизнанку-13: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
пресс-служба канала 1+1
4 декабря на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 6 выпуск 13 сезона тревел-шоу Мир наизнанку. Эквадор. 6 выпуск программы Мир наизнанку-13 смотрите онлайн на TV.UA.
Смотрите в 6 выпуске программы Мир наизнанку-13
: Команда проекта покидает джунгли и отправляется в Анды, чтобы узнать, как живут местные ковбои чаграс. Эти люди – лучшие наездники Эквадора и укротители свирепых быков. Чаграс живут на так называемых «асьендах» или фермах, где разводят крупный рогатый скот. Только животные здесь не простые. Чаграс разводят быков породы «Браво», которые отличаются особой агрессивностью и силой. Поэтому управляться с ними нужно очень осторожно, ведь бык может напасть в любой момент. Кроме того, животные здесь не живут в стойлах, а находятся на свободном выпасе, пока людям не потребуется снова загнать их с пастбищ в загон. Это и есть самая опасная часть работы чаграс. Ковбои отправляются на родео, где прямо на скаку мастерски загоняют скот при помощи лассо.
6 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку-13 смотрите 4 декабря в 18:30 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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