Мир наизнанку. Эквадор. 13 сезон 6 выпуск смотреть онлайн от 04.12.2021

4 декабря 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Мир наизнанку. Эквадор. 13 сезон 6 выпуск смотреть онлайн от 04.12.2021
Мир наизнанку-13: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
пресс-служба канала 1+1

4 декабря на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 6 выпуск 13 сезона тревел-шоу Мир наизнанку. Эквадор. 6 выпуск программы Мир наизнанку-13 смотрите онлайн на TV.UA.

Читайте такжеОрел и Решка. Чудеса света-5: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)
Смотрите в 6 выпуске программы Мир наизнанку-13: Команда проекта покидает джунгли и отправляется в Анды, чтобы узнать, как живут местные ковбои чаграс. Эти люди – лучшие наездники Эквадора и укротители свирепых быков. Чаграс живут на так называемых «асьендах» или фермах, где разводят крупный рогатый скот. Только животные здесь не простые. Чаграс разводят быков породы «Браво», которые отличаются особой агрессивностью и силой. Поэтому управляться с ними нужно очень осторожно, ведь бык может напасть в любой момент. Кроме того, животные здесь не живут в стойлах, а находятся на свободном выпасе, пока людям не потребуется снова загнать их с пастбищ в загон. Это и есть самая опасная часть работы чаграс. Ковбои отправляются на родео, где прямо на скаку мастерски загоняют скот при помощи лассо.

6 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку-13 смотрите 4 декабря в 18:30 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Мир наизнанку смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

1+1 Мир наизнанку видео телешоу путешествие світ навиворіт Дима Комаров телешоу онлайн телешоу 2021 Мир наизнанку. Эквадор Мир наизнанку-13

Материалы по теме

Вечерний Квартал: в новом выпуске – DOROFEEVA, K-Maro и танец Екатерины Кухар
Анонсы на ТВ

Вечерний Квартал: в новом выпуске – DOROFEEVA, K-Maro и танец Екатерины Кухар
Україна має талант-2021: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
Телешоу

Україна має талант-2021: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
Телешоу

МАСКА 2 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
МастерШеф-11: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
Телешоу

МастерШеф-11: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)

Популярное на сайте

Ученые открыли две новые группы крови: проверьте, не являетесь ли вы их носителями

Ученые открыли две новые группы крови: проверьте, не являетесь ли вы их носителями
Александр Эллерт сделал сенсационное признание об отношениях с Ксенией Мишиной

Александр Эллерт сделал сенсационное признание об отношениях с Ксенией Мишиной
Павел Глоба назвал любимчиков Водяного Тигра: им повезет в 2022 году

Павел Глоба назвал любимчиков Водяного Тигра: им повезет в 2022 году
Гороскоп на 29 ноября 2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 29 ноября 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное видео

Крылья бабочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.11.2021)

Крылья бабочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.11.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)
Україна має талант-2021: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)

Україна має талант-2021: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK