Мир наизнанку. Эквадор. 13 сезон 5 выпуск смотреть онлайн от 27.11.2021
27 ноября 2021 08:00
Юлия Туренко
Мир наизнанку-13: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)
пресс-служба канала 1+1
27 ноября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 5 выпуск 13 сезона тревел-шоу Мир наизнанку. Эквадор. 5 выпуск программы Мир наизнанку-13 смотрите онлайн на TV.UA.
Смотрите в 5 выпуске программы Мир наизнанку-13
: Дмитрий Комаров отправится в новую страну, на другой континент - туда, где можно все, где нет запретов и ограничений. Следующей точкой на карте, выворот которой покажет главный путешественник страны, стала «банановая республика» Эквадор. Удивительные истории людей, которые сделали прыжок с каменного века в современность, опасные племена, жизнь в высоких Андах и обратная сторона одной из самых колоритных стран Южной Америки - смотрите об этом в новом сезоне проекта.
5 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку-13 смотрите в 18:30 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски тревел-шоу Мир наизнанку-12 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.