Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон 3 выпуск смотреть онлайн (эфир от 21.11.2021)

21 ноября 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон 3 выпуск смотреть онлайн (эфир от 21.11.2021)
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 21.11.2021)
instagram.com/komarovmir

20 ноября на канале 1+1 и на сайте TV.UA в эфир выйдет 3 выпуск тревел-шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон. 3 выпуск 2 сезона программы Мандруй Україною з Дмитром Комаровим смотрите онлайн на TV.UA.

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Смотрите в 3 выпуске программы Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон: В продолжении тревел-шоу телеведущий покажет новые места для поездок на карте родной страны. Как признается Дмитрий Комаров, в своем проекте он покажет зрителям места, которые с удовольствием посещает сам. И на этот раз сосредоточится не только на локациях, а на уникальных вещах, которые можно попробовать только в Украине. В новых выпусках зрители увидят отдых на любой вкус и кошелек – от уровня класса люкс до бюджетных путешествий, а география маршрутов Дмитрия Комарова будет охватывать и горы, и морское побережье.

3 выпуск тревел-шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон смотрите 21 ноября в 17:30 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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