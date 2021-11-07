Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон 1 выпуск смотреть онлайн (эфир от 07.11.2021)
7 ноября 2021 18:30
Юлия Туренко
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2021)
instagram.com/komarovmir
7 ноября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 1 выпуск тревел-шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон. 1 выпуск 2 сезона программы Мандруй Україною з Дмитром Комаровим смотрите онлайн на TV.UA.
Смотрите в 1 выпуске программы Мандруй Україною з Дмитром Комаровим
2 сезон: Первый выпуск нового сезона проекта начнется с путешествия в один из самых ярких и колоритных городов Украины – Одессу, а отправится телеведущий к «жемчужине у моря» поездом в стиле «Восточного Эскпресса» - символа роскоши прошлого века. Дмитрий Комаров докажет, что такое винтажное путешествие можно организовать в Украине, и для компании туристов она будет стоить далеко не «все деньги мира». В Одессе Дмитрий Комаров покажет, какие секреты нужно знать, чтобы выгодно «скупиться» на «Привозе» и что означает понятие «разговаривать одесским диалектом», а помогут в этом коренные жители. Дмитрий Комаров познакомит с героями местных анекдотов, расскажет интересные и малоизвестные истории о гастрономическом сердце города и поделится лайфхаками как можно бесплатно питаться гостям Одессы.
1 выпуск тревел-шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
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