Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон 1 выпуск смотреть онлайн (эфир от 07.11.2021)

7 ноября 2021 18:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон 1 выпуск смотреть онлайн (эфир от 07.11.2021)
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2021)
instagram.com/komarovmir

7 ноября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 1 выпуск тревел-шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон. 1 выпуск 2 сезона программы Мандруй Україною з Дмитром Комаровим смотрите онлайн на TV.UA.

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Смотрите в 1 выпуске программы Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон: Первый выпуск нового сезона проекта начнется с путешествия в один из самых ярких и колоритных городов Украины – Одессу, а отправится телеведущий к «жемчужине у моря» поездом в стиле «Восточного Эскпресса» - символа роскоши прошлого века. Дмитрий Комаров докажет, что такое винтажное путешествие можно организовать в Украине, и для компании туристов она будет стоить далеко не «все деньги мира». В Одессе Дмитрий Комаров покажет, какие секреты нужно знать, чтобы выгодно «скупиться» на «Привозе» и что означает понятие «разговаривать одесским диалектом», а помогут в этом коренные жители. Дмитрий Комаров познакомит с героями местных анекдотов, расскажет интересные и малоизвестные истории о гастрономическом сердце города и поделится лайфхаками как можно бесплатно питаться гостям Одессы.

1 выпуск тревел-шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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