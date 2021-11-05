Мир наизнанку. Эквадор. 13 сезон 2 выпуск смотреть онлайн от 06.11.2021

5 ноября 2021 18:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Мир наизнанку. Эквадор. 13 сезон 2 выпуск смотреть онлайн от 06.11.2021
Мир наизнанку-13: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2021)
пресс-служба канала 1+1

6 ноября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск 13 сезона тревел-шоу Мир наизнанку. Эквадор. 2 выпуск программы Мир наизнанку-13 смотрите онлайн на TV.UA.

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Смотрите во 2 выпуске программы Мир наизнанку-13: Команда проекта вместе с местными гидами отправиться по притокам Амазонки через непроходимые джунгли к самому отдаленному поселку индейцев ваорани - Бамено. Маршрут команды лежит через территорию неконтактных племен, где любая остановка – даже на несколько минут – может обернуться смертью. Найти неконтактные племена Эквадора – заветная мечта многих исследователей со всего мира, но приблизиться к ним практически невозможно, ведь они без предупреждения убивают каждого, кто ступит на их земли. Также телеведущий узнает, как охотятся племена индейцев в наши дни, что едят на завтрак, как общаются между собой и как цивилизация изменила их жизнь.

2 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку-13 смотрите 6 ноября в 18:30 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Мир наизнанку-12 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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