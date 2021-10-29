Мир наизнанку. Эквадор. 13 сезон 1 выпуск смотреть онлайн от 30.10.2021
29 октября 2021 07:00
Юлия Туренко
Мир наизнанку-13: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
пресс-служба канала 1+1
30 октября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск 13 сезона тревел-шоу Мир наизнанку. Эквадор. 1 выпуск программы Мир наизнанку-13 смотрите онлайн на TV.UA.
Смотрите в 1 выпуске программы Мир наизнанку-13
: Прямо с закрытого и консервативного Пакистана, Дмитрий Комаров отправился в новую страну, на другой континент – туда, где можно все, где нет запретов и ограничений. Следующей точкой на карте, которую будет выворачивать наизнанку главный путешественник страны, стала «банановая республика» Эквадор. В Эквадоре команда «Мира наизнанку» пообщается с уникальным племенем, которое вышло на контакт с цивилизацией только в 1950-ых, попытается войти на действующий вулкан, а также в лучших традициях программы познакомиться с впечатляющими людьми, которые своей силой духа и верой в собственные силы вдохновляют и доказывают, что невозможное возможно.
1 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку-13 смотрите 30 октября в 18:30 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски тревел-шоу Мир наизнанку-12 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.