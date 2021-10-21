Мир наизнанку. Эквадор: в новом сезоне к съемочной группе присоединится новый член экспедиции

30 октября в 18:30 на телеканале 1+1 стартует грандиозная премьера нового сезона «Мира наизнанку» о «жемчужине Анд» Эквадоре. Он стартует сразу после окончания цикла про Пакистан.

В этот раз в команде «Мира наизнанку» произошло важное изменение – в съемках был задействован не один, а сразу два оператора. Кроме бессменного и любимого зрителями Александра Дмитриева, к съемкам Эквадора подключился и второй оператор Александр Шилов.

Телезрители хорошо помнят Шилова по непальскому сезону. Тогда, во время съемок спасательной операции после авиакатастрофы, Александр Дмитриев порвал коленную связку, и ему на смену прилетел второй оператор. По такому стечению обстоятельств Александр Шилов снимал практически половину непальского сезона.

Проект о родной стране «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим» телеведущий сразу принял решение снимать на две камеры. Это позволило сделать выпуски максимально насыщенными кадрами, а в некоторых съемках задействовать Александра Дмитриева в качестве участника, а не оператора, что очень понравилось телезрителям. Так, в первом сезоне «Мандруй Україною…» вторым оператором стал Сергей Мацко, а во втором – Александр Шилов. Было принято решение повторить этот опыт и в новом сезоне «Мира наизнанку».

«Мир наизнанку» меняется, растет и развивается. В каждом сезоне мы ставим себе новую планку, чтобы удивлять зрителей все больше и больше – не только сюжетами, но и качеством материала. Наш опыт в проекте «Мандруй Україною», который снимали два оператора, оказался очень успешным. И мы решили - а почему бы и нет? Надо попробовать снимать весь Эквадор в таком же составе. Это позволило снять то, что невозможно снять вдвоем. Представьте: идет какой-то праздник, активное и очень динамичное мероприятие, все на бегу. Дмитриев не отходит от меня ни на шаг – я все время комментирую происходящее на камеру. Чтобы снять атмосферу – он отвлекается от работы со мной, либо я сам снимаю второй камерой. А ведь еще нужно снимать дроном или показать атмосферу страны. В этом случае второй оператор необходим – пока мы с Сашей делаем репортаж, он может летать квадрокоптером и снимать то, что происходит вокруг. Так зритель увидит и узнает гораздо больше, и мы не упустим важные детали, – рассказал Дмитрий.

Прокомментировал свои ощущения от нового формата работы и оператор с 10-летним стажем в «Мире наизнанку» Александр Дмитриев:

Мы всегда снимали на одну камеру – в этом масса плюсов. Но есть и важная особенность – я не могу одновременно снимать и Диму, и то, что происходит вокруг. Невозможно объять необъятное. Когда есть партнер, который всегда подстрахует, снимет атмосферу вокруг и позволит мне в самый важный момент сконцентрироваться на работе с Димой, не отвлекаясь, например, на дрон – это только улучшает работу. Так мы можем снимать еще круче.

Как отметил Дмитрий Комаров, главным оператором проекта по-прежнему остается Александр Дмитриев – именно он всегда рядом с ведущим и снимает ключевые сюжеты.

В Эквадоре команда «Мира наизнанку» пообщается с уникальным племенем, которое вышло на контакт с цивилизацией только в 1950-ых, попытается войти на действующий вулкан, а также в лучших традициях программы познакомиться с впечатляющими людьми, которые своей силой духа и верой в собственные силы вдохновляют и доказывают, что невозможное возможно.

Премьерный выпуск из Эквадора, снятый двумя операторами, зрители «Мира наизнанку» смогут увидеть уже 30 октября в 18:30 на 1+1.