Мир наизнанку. Эквадор: в новом сезоне к съемочной группе присоединится новый член экспедиции
30 октября в 18:30 на телеканале 1+1 стартует грандиозная премьера нового сезона «Мира наизнанку» о «жемчужине Анд» Эквадоре. Он стартует сразу после окончания цикла про Пакистан.
Телезрители хорошо помнят Шилова по непальскому сезону. Тогда, во время съемок спасательной операции после авиакатастрофы, Александр Дмитриев порвал коленную связку, и ему на смену прилетел второй оператор. По такому стечению обстоятельств Александр Шилов снимал практически половину непальского сезона.
Проект о родной стране «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим» телеведущий сразу принял решение снимать на две камеры. Это позволило сделать выпуски максимально насыщенными кадрами, а в некоторых съемках задействовать Александра Дмитриева в качестве участника, а не оператора, что очень понравилось телезрителям. Так, в первом сезоне «Мандруй Україною…» вторым оператором стал Сергей Мацко, а во втором – Александр Шилов. Было принято решение повторить этот опыт и в новом сезоне «Мира наизнанку».
«Мир наизнанку» меняется, растет и развивается. В каждом сезоне мы ставим себе новую планку, чтобы удивлять зрителей все больше и больше – не только сюжетами, но и качеством материала. Наш опыт в проекте «Мандруй Україною», который снимали два оператора, оказался очень успешным. И мы решили - а почему бы и нет? Надо попробовать снимать весь Эквадор в таком же составе. Это позволило снять то, что невозможно снять вдвоем. Представьте: идет какой-то праздник, активное и очень динамичное мероприятие, все на бегу. Дмитриев не отходит от меня ни на шаг – я все время комментирую происходящее на камеру. Чтобы снять атмосферу – он отвлекается от работы со мной, либо я сам снимаю второй камерой. А ведь еще нужно снимать дроном или показать атмосферу страны. В этом случае второй оператор необходим – пока мы с Сашей делаем репортаж, он может летать квадрокоптером и снимать то, что происходит вокруг. Так зритель увидит и узнает гораздо больше, и мы не упустим важные детали, – рассказал Дмитрий.
Прокомментировал свои ощущения от нового формата работы и оператор с 10-летним стажем в «Мире наизнанку» Александр Дмитриев:
Мы всегда снимали на одну камеру – в этом масса плюсов. Но есть и важная особенность – я не могу одновременно снимать и Диму, и то, что происходит вокруг. Невозможно объять необъятное. Когда есть партнер, который всегда подстрахует, снимет атмосферу вокруг и позволит мне в самый важный момент сконцентрироваться на работе с Димой, не отвлекаясь, например, на дрон – это только улучшает работу. Так мы можем снимать еще круче.
Как отметил Дмитрий Комаров, главным оператором проекта по-прежнему остается Александр Дмитриев – именно он всегда рядом с ведущим и снимает ключевые сюжеты.
В Эквадоре команда «Мира наизнанку» пообщается с уникальным племенем, которое вышло на контакт с цивилизацией только в 1950-ых, попытается войти на действующий вулкан, а также в лучших традициях программы познакомиться с впечатляющими людьми, которые своей силой духа и верой в собственные силы вдохновляют и доказывают, что невозможное возможно.
Премьерный выпуск из Эквадора, снятый двумя операторами, зрители «Мира наизнанку» смогут увидеть уже 30 октября в 18:30 на 1+1.