Холод: канал 2+2 начал съемки 16-серийного детективного сериала

Телеканал 2+2 снимает 16-серийный детективный сериал по оригинальному сценарию с рабочим названием «Холод», премьера которого запланирована на 2022 год.

«Холод» – это остросюжетный детектив о расследовании опытного следователя Максима Холода и лингвокриминалиста Александры Косович, которые раскрывают самые сложные криминальные дела, имея только голосовые сообщения, личные дневники, прощальные письма и записки жертв. Для импульсивного, грубого и достаточно жесткого Холода работа – это «поле боя», где он может получить острые эмоции и чувство риска. Принципиальная и неуступчивая Косович наоборот руководствуется холодным разумом, ее главный инструмент – знание языка, текстов и слова. Несмотря на разные методы работы и мотивы, только вместе они могут узнать причины загадочного самоубийства дочки Холода.

Главные актеры: Александр Яцентюк, Эвелина Юкова, Сергей Даниленко, Станислав Сукненко и другие.

«Холод» – это не классический детектив, к которому привыкли поклонники сериалов 2+2. Это наша первая попытка приблизиться к детективам в стиле современного нуара, что отобразится в визуальном, звуковом оформлении, драматической атмосфере и главной сюжетной линии, которая будет держать зрителя в напряжении до последнего кадра, – комментирует Сергей Карпенко, креативный продюсер проекта. – Еще одна особенность сериала – метод расследования героини Косович, которая по произношению или стилю письма может разоблачить преступника. Насчет нюансов ее работы съемочную группу консультируют лингвокриминалисты и эксперты из правоохранительных органов».

Режиссер: Евгений Чернышев. Автор сценария – Вадим Ерченко. Генеральные продюсеры: Сергей Кизима, Аким Галимов. Продюсеры: Сергей Карпенко, Владимир Москалец, Оксана Янко-Коваленко, Давид Боравлев.

Напомним,