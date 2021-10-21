Холод: канал 2+2 начал съемки 16-серийного детективного сериала

21 октября 2021 21:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Холод: канал 2+2 начал съемки 16-серийного детективного сериала
Холод: канал 2+2 начал съемки 16-серийного детективного сериала
пресс-служба канала 2+2

Телеканал 2+2 снимает 16-серийный детективный сериал по оригинальному сценарию с рабочим названием «Холод», премьера которого запланирована на 2022 год.

Читайте такжеМесто под солнцем: ТОП-10 интересных фактов о съемках сериала
«Холод» – это остросюжетный детектив о расследовании опытного следователя Максима Холода и лингвокриминалиста Александры Косович, которые раскрывают самые сложные криминальные дела, имея только голосовые сообщения, личные дневники, прощальные письма и записки жертв. Для импульсивного, грубого и достаточно жесткого Холода работа – это «поле боя», где он может получить острые эмоции и чувство риска. Принципиальная и неуступчивая Косович наоборот  руководствуется холодным разумом, ее главный инструмент – знание языка, текстов и слова. Несмотря на разные методы работы и мотивы, только вместе они могут узнать причины загадочного самоубийства дочки Холода.

Главные актеры: Александр Яцентюк, Эвелина Юкова, Сергей Даниленко, Станислав Сукненко и другие.

«Холод» – это не классический детектив, к которому привыкли поклонники сериалов 2+2. Это наша первая попытка приблизиться к детективам в стиле современного нуара, что отобразится в визуальном, звуковом оформлении, драматической атмосфере и главной сюжетной линии, которая будет держать зрителя в напряжении до последнего кадра, – комментирует Сергей Карпенко, креативный продюсер проекта. – Еще одна особенность сериала – метод расследования героини Косович, которая по произношению или стилю письма может разоблачить преступника. Насчет нюансов ее работы съемочную группу консультируют лингвокриминалисты и эксперты из правоохранительных органов».

Режиссер: Евгений Чернышев. Автор сценария – Вадим Ерченко. Генеральные продюсеры: Сергей Кизима, Аким Галимов. Продюсеры: Сергей Карпенко, Владимир Москалец, Оксана Янко-Коваленко, Давид Боравлев.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

сериалы 2+2 съемки сериала сериал Холод

Материалы по теме

Топтун: смотреть 23 серию онлайн (эфир от 21.10.2021)
Сериалы

Топтун: смотреть 23 серию онлайн (эфир от 21.10.2021)
Место под солнцем: ТОП-10 интересных фактов о съемках сериала
Анонсы на ТВ

Место под солнцем: ТОП-10 интересных фактов о съемках сериалаЭксклюзив
Однажды под Полтавой 14 сезон: телеканал ТЕТ рассекретил дату премьеры нового сезона ситкома
Анонсы на ТВ

Однажды под Полтавой 14 сезон: телеканал ТЕТ рассекретил дату премьеры нового сезона ситкома
Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 31 серию от 28.09.2021
Сериалы

Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 31 серию от 28.09.2021

Популярное на сайте

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)
Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн

Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн
Холостячка-2: кто покинул проект в 5 выпуске от 15.10.2021

Холостячка-2: кто покинул проект в 5 выпуске от 15.10.2021
Холостячка-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)

Популярное видео

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)
Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн

Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн
Холостячка-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK