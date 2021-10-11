Преследуя огонь: канал 2+2 снимает новый мини-сериал о загадочных поджогах в Чернобыльской зоне

Преследуя огонь: канал 2+2 снимает новый мини-сериал о загадочных поджогах в Чернобыльской зоне

Телеканал 2+2 начал съемки четырехсерийной детективной драмы «Преследуя огонь» о расследовании загадочных поджогов в Чернобыльской зоне отчуждения.

«Преследуя огонь» – остросюжетный мини-сериал, события которого разворачиваются в наши дни вокруг поджогов леса в Чернобыльской зоне . Серия пожаров возле атомной станции грозит стать для страны ужасной катастрофой и разрушить жизни тысяч людей. Поймать опасного поджигателя и предотвратить трагедию должен глава подразделения ГСЧС, опытный и решительный пожарный Андрей Троян. Но расследование преступления становится для главного героя настоящим испытанием – ему придется пережить потерю близкого человека, заключение и раскрыть много тайн, частью которых окажется он сам.

В главных ролях: Андрей Исаенко, Анастасия Цымбалару, Александр Печерица, Михаил Кришталь, Евгений Рачок, Мирослав Павличенко и другие.

В основе сериала реальная история пожарного, ликвидатора на Чернобыльской АЭС, который считал, что с превращением Чернобыля в туристический аттракцион, люди забыли о грозном предупреждении, которым была для нас катастрофа 1986 года. Рано или поздно нам придется пожалеть о том, что Чернобыль стал зловещим вариантом Диснейленда, куда люди приезжают пощекотать себе нервы, – комментирует автор сценария и креативный продюсер сериала Лариса Марцева. – Идея сериала родилась, когда в новостях сообщили, что в эпицентре чернобыльских пожаров нашли факел, брошенный неизвестным. Я представила, кем бы мог быть этот человек? Что им двигало? Так была написана эта история, в которой зло вовсе не то, чем кажется. А добро и в самом деле с кулаками.

Проект «Преследуя огонь» снимают на нескольких локациях в Киеве и области, а также на пожарном полигоне при поддержке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, в съемках детектива задействована спецтехника пожарной службы.

Съемки проходят при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Министерства культуры и информационной политики Украины.

Сериал «Преследуя огонь» по заказу канала 2+2 снимает ТЕТ-Продакшн. Режиссер: Тарас Ткаченко. Автор сценария – Лариса Марцева. Продюсеры: Сергей Кизима, Олеся Пазенко, Оксана Янко-Коваленко, Татьяна Шулика, Лариса Марцева, Владимир Андриюк.

Премьера сериала запланирована на 2022 год.