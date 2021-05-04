Затерянный мир: кто поселился на освобожденной территории Чернобыльской зоны отчуждения

Чернобыльская зона отчуждения будет непригодной для жизни еще тысячи лет, ведь Плутоний 239, один из самых опасных элементов, окончательно разложится в 26 500 году.

Впрочем, это не значит, что зона мертва. Информационно-развлекательная программа «Затерянный мир» на канале 2+2 рассказывает о четырехлапых жителях Чернобыля.

Казалось бы, жизнь в Чернобыльской зоне отчуждения остановилось навсегда. Но на самом деле теперь здесь обитают новые жильцы. Эти места до сих пор радиоактивны, однако в них больше нет пестицидов и дорожного движения. Такое стремительное возрождение дикой природы удивляет даже биологов.

Волки

Несколько лет назад стая волков обустроила логово для нового выводка среди обломков уничтоженных сооружений. Вероятно, что родители этих волчат тоже родились в зоне и, возможно, никогда не видели человека.

Просто освободилось место. Если раньше они имели определенные кварталы леса для своего проживания, то сейчас они имеют почти все, так как 90% территории не затронуты какой-либо систематической деятельностью человека, – отмечает эколог-заведующий отделом Чернобыльского заповедника Денис Вишневский.

Дикие кабаны

Лисицы

Дикие кабаны за один сезон впитывают в 30 раз больше радиации, чем составляет безопасная норма, ведь здесь очень много грибов, которыми они любят полакомиться. Как известно, грибы поглощают радиацию прямо из почвы. Таким образом травоядные животные с удовольствием лакомятся радиоактивными дарами природы, а хищники – загрязненной дичью. Теперь все существа переполнены опасными изотопами. Тем не менее, они здоровы и имеют потомство. Мало того, что животные расплодились в зоне в неимоверном количестве, они еще и совсем не боятся людей.

Известный туристам лис Семен живет в рыжем лесу, прилегающем к ЧАЭС. Во время аварии здешняя хвоя мгновенно покраснела от высоких доз радиации. Все деревья вырезали и закопали в землю. Эта территория до сих пор считается чрезвычайно опасной, но Семен несмотря на все это отличается крепким здоровьем и всегда выходит к гостям зоны отчуждения.

Бурые медведи

Бурых медведей здесь не было больше века. Однажды для группы сталкеров, которые нелегально проникли в зону, это открытие стало крайне неприятным. Прямо во время прогулки по лесу они наткнулись на зубастого жителя.

Не пропустите невероятные истории и неизвестные факты о человечестве и природе – в информационно-развлекательном проекте «Затерянный мир» на канале 2+2.