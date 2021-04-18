Затерянный мир: ТОП-5 самых экстремальных вакансий мира

Эксклюзив 18 апреля 2021 22:00 Юлия Туренко
Затерянный мир: ТОП-5 самых экстремальных вакансий мира
Затерянный мир: ТОП-5 самых экстремальных вакансий мира
кадр из программы

Для этих отважных работников каждый новый рабочий день может стать последним.

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Информационно-развлекательная программа «Затерянный мир» на канале 2+2 собрала пятерку самых экстремальных вакансий нашей планеты, о существовании которых вы даже не догадывались.

1. Родео в Северной Америке

Родео – традиционный вид спорта в Северной Америке. Чтобы ковбою зачислили заезд, ему нужно продержаться верхом восемь секунд. Казалось бы, легкотня! Однако, когда ты пытаешься удержаться на разъяренном животном, весом до половины тонны, эти секунды превращаются в вечность. За победу в соревнованиях можно получить от 60 000 до 250 000 долларов. То есть одна секунда такой работы стоит примерно 25 000 долларов.

2. Мастера на статуи Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро

Страшно наблюдать за работой мастеров на статуи Иисуса Христа, что на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро. Как-то в монумент попала молния и отрезала палец на правой руке Христа. Поэтому отчаянные специалисты целых четыре месяца ремонтировали статую на высоте 750 метров.

3. Энтомолог

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Эта профессия требует железных нервов. Так американский энтомолог Джастин Шмидт пережил более 1000 укусов различных насекомых, ведь в этом заключается специфика его работы. Таким образом ученый изучает болезненность укусов насекомых.

4. Электромонтер

Электромонтеры – настоящие электрики-альпинисты. В США эти экстремалы ремонтируют линии электропередач на невероятной высоте. К проводам рабочие подлетают на вертолетах настолько близко, что любое лишнее движение может стать фатальным и для пилота, и для электромонтера. Ежегодно гибнут десятки таких работников. За эту отважную работу они получают 135 000 долларов в год.

5. Смоукджампер

Смоукджамперы – люди, которые прыгают в огонь и борются с пожаром в труднодоступных местах планеты, каждый раз рискуя не вернуться живым. Задача пилота – высадить смоукджамперов максимально близко к огню. Экстремалы прыгают вниз и укрощают огонь, используя только пожарный топор. Нужно быть готовым в любой момент прыгнуть в огонь. Заработок этих храбрецов составляет 56 000 долларов в год.

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