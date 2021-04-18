Затерянный мир: ТОП-5 самых экстремальных вакансий мира

Для этих отважных работников каждый новый рабочий день может стать последним.

1. Родео в Северной Америке

Информационно-развлекательная программа «Затерянный мир» на канале 2+2 собрала пятерку самых экстремальных вакансий нашей планеты, о существовании которых вы даже не догадывались.

Родео – традиционный вид спорта в Северной Америке. Чтобы ковбою зачислили заезд, ему нужно продержаться верхом восемь секунд. Казалось бы, легкотня! Однако, когда ты пытаешься удержаться на разъяренном животном, весом до половины тонны, эти секунды превращаются в вечность. За победу в соревнованиях можно получить от 60 000 до 250 000 долларов. То есть одна секунда такой работы стоит примерно 25 000 долларов.

2. Мастера на статуи Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро

Страшно наблюдать за работой мастеров на статуи Иисуса Христа, что на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро. Как-то в монумент попала молния и отрезала палец на правой руке Христа. Поэтому отчаянные специалисты целых четыре месяца ремонтировали статую на высоте 750 метров.

3. Энтомолог

4. Электромонтер

Эта профессия требует железных нервов. Так американский энтомолог Джастин Шмидт пережил более 1000 укусов различных насекомых, ведь в этом заключается специфика его работы. Таким образом ученый изучает болезненность укусов насекомых.

Электромонтеры – настоящие электрики-альпинисты. В США эти экстремалы ремонтируют линии электропередач на невероятной высоте. К проводам рабочие подлетают на вертолетах настолько близко, что любое лишнее движение может стать фатальным и для пилота, и для электромонтера. Ежегодно гибнут десятки таких работников. За эту отважную работу они получают 135 000 долларов в год.

5. Смоукджампер

Смоукджамперы – люди, которые прыгают в огонь и борются с пожаром в труднодоступных местах планеты, каждый раз рискуя не вернуться живым. Задача пилота – высадить смоукджамперов максимально близко к огню. Экстремалы прыгают вниз и укрощают огонь, используя только пожарный топор. Нужно быть готовым в любой момент прыгнуть в огонь. Заработок этих храбрецов составляет 56 000 долларов в год.