Затерянный мир: ТОП-5 самых экстремальных вакансий мира
Для этих отважных работников каждый новый рабочий день может стать последним.
1. Родео в Северной Америке
Родео – традиционный вид спорта в Северной Америке. Чтобы ковбою зачислили заезд, ему нужно продержаться верхом восемь секунд. Казалось бы, легкотня! Однако, когда ты пытаешься удержаться на разъяренном животном, весом до половины тонны, эти секунды превращаются в вечность. За победу в соревнованиях можно получить от 60 000 до 250 000 долларов. То есть одна секунда такой работы стоит примерно 25 000 долларов.
2. Мастера на статуи Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро
Страшно наблюдать за работой мастеров на статуи Иисуса Христа, что на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро. Как-то в монумент попала молния и отрезала палец на правой руке Христа. Поэтому отчаянные специалисты целых четыре месяца ремонтировали статую на высоте 750 метров.
3. Энтомолог
4. Электромонтер
Электромонтеры – настоящие электрики-альпинисты. В США эти экстремалы ремонтируют линии электропередач на невероятной высоте. К проводам рабочие подлетают на вертолетах настолько близко, что любое лишнее движение может стать фатальным и для пилота, и для электромонтера. Ежегодно гибнут десятки таких работников. За эту отважную работу они получают 135 000 долларов в год.
5. Смоукджампер
Смоукджамперы – люди, которые прыгают в огонь и борются с пожаром в труднодоступных местах планеты, каждый раз рискуя не вернуться живым. Задача пилота – высадить смоукджамперов максимально близко к огню. Экстремалы прыгают вниз и укрощают огонь, используя только пожарный топор. Нужно быть готовым в любой момент прыгнуть в огонь. Заработок этих храбрецов составляет 56 000 долларов в год.