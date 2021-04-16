Владимир Дантес побывал в уникальном музее: машина Папы Римского и марсоход из "Марсианина"
Ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» Вова Дантес поделился впечатлениями от Музея автомобилей короля в Иордании.
В этом музее выставлен тот самый марсоход, который снимали в «Марсианине»! Фильм, кстати, снимали в иорданской пустыне, неподалеку от Петры, – отметил Владимир Дантес. – Также здесь есть машина, на которой ездил Папа Римский, когда приезжал в Иорданию. Я даже в ней сидел!
В музее выставлены больше сотни редких эксклюзивных авто и мотоциклов, одни ярче других. Это не просто какое-то коллекционирование – король практически на всех катался.
Кстати, машины до сих пор на ходу. Члены королевской семьи могут взять себе любую со стенда, поездить по делишкам и вернуть обратно в музей, – рассказал ведущий «Орла&Решки. 10 лет» на Новом канале. – Для автолюбителей этот музей покажется конфеткой – здесь представлены такие машины, что невозможно глаз оторвать. Все хочется потрогать и пощупать.
Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» и «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам с 10:00 на Новом канале!