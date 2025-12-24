Clinics on Call — міжнародна медична платформа, яка працює у сфері медичного туризму з 2014 року та об’єднує понад 400 перевірених медичних центрів у 20 країнах світу.

Сервіс допомагає знайти оптимальний варіант лікування для пацієнтів з Європи, Близького Сходу та Азії. Команда аналізує медичні документи, пропонує варіанти лікування в різних країнах, організовує поїздку та координує взаємодію з медичним закладом.

Контент сервісу доступний шістьма мовами: англійською, українською, російською, іспанською, німецькою та арабською. Це дає змогу пацієнтам з різних куточків світу зручно користуватися сервісом і отримувати повну інформацію про лікування. У складі команди працюють координатори з профільною медичною освітою. Вони аналізують діагнози, пояснюють пацієнтам особливості лікування в різних країнах та ведуть комунікацію з іноземними клініками на професійному рівні.

Clinics on Call співпрацює лише з медичними центрами, які мають міжнародні акредитації, зокрема JCI, ISO, а також працюють відповідно до стандартів ESMO та EBOPRAS

У списку партнерів — державні, приватні та університетські госпіталі Туреччини, Південної Кореї, Іспанії, Німеччини, Індії та ОАЕ.

Що вирізняє Clinics on Call серед інших сервісів медичного туризму?

Clinics on Call: глобальна платформа з мережею партнерів у 20 країнах / Пресслужба

Clinics on Call працює за моделлю, яка відрізняється від більшості платформ у сфері медичного туризму. Компанія поєднує медичну експертизу, точні дані та прямі партнерські відносини з іноземними медичними центрами.

Медична освіта координаторів. Усі координатори Clinics on Call — фахівці з медичною освітою. Вони розуміють клінічні рекомендації та ведуть комунікацію з лікарями за кордоном на професійному рівні. Пацієнт отримує пояснення щодо плану лікування мовою, яку легко сприймати.

Прямі партнерства з лікарнями у 20 країнах. Clinics on Call співпрацює напряму з понад 400 медичними центрами. Це університетські госпіталі, приватні мережі та державні заклади з міжнародними акредитаціями. Така модель дає можливість отримувати точні програми лікування, офіційні ціни та оперативні відповіді від клінік.

Прозорість та відсутність додаткових нарахувань. Пацієнт оплачує лікування безпосередньо медичному центру. Clinics on Call не додає власних комісій і не змінює вартість лікування. Усі розрахунки надходять від клінік у письмовому вигляді, тому фінансова частина зрозуміла вже на початку.

Перевірені міжнародні стандарти. Платформа працює лише з клініками, які мають сертифікації JCI, ISO, ESMO, EBOPRAS або національні акредитації.

Мультимовний сервіс. Сайт Clinics on Call працює шістьма мовами, а команда надає консультації англійською, українською, російською, німецькою, іспанською та арабською. Такий формат дозволяє працювати з пацієнтами з різних регіонів і уникати мовних бар’єрів.

Участь у міжнародних медичних подіях. Компанія представлена на головних заходах галузі — Medical Korea 2025, Health Tourism & Medical Odyssey у Дубаї, International Health Tourism Expo у Франкфурті. Це підтверджує статус Clinics on Call як сервісу, що бере участь у формуванні сучасних підходів до медичного туризму.

Координатори контролюють кожен етап: від отримання медичних документів до повернення пацієнта додому. Компанія постійно взаємодіє з клініками, уточнює деталі плану лікування та стежить, щоб процес проходив без затримок.

Лідер міжнародного напрямку: роль доктора Зішана Замана у розвитку Clinics on Call

Доктор Зішан Заман є засновником та генеральним директором Clinics on Call. Його робота визначила стратегію розвитку сервісу й дала змогу платформі зайняти помітне місце на світовому ринку медичного туризму. Він працює у цій сфері з 2014 року та має значний досвід у взаємодії з міжнародними клініками й медичними структурами.

Доктор Заман представляє Clinics on Call на головних світових подіях. Він виступав спікером на Medical Korea 2025 у Сеулі, Health Tourism & Medical Odyssey у Дубаї, а також на International Health Tourism Expo у Франкфурті. Участь у таких заходах свідчить про визнання його професійної компетентності з боку міжнародної медичної спільноти.

Під час виступів він розповідає про організацію лікування за кордоном, роль сервісів у медичному туризмі та підходи, які допомагають пацієнтам отримувати якісну допомогу в різних країнах. Цей підхід сформував впізнаваний професійний стиль Clinics on Call, який базується на точності даних, чітких алгоритмах і партнерстві з надійними медичними центрами.

Доктор Заман також бере участь у робочих візитах до провідних медичних закладів, серед яких Quirónsalud (Іспанія) та Burjeel Medical City (ОАЕ). Такі зустрічі дозволяють платформі підтримувати прямий контакт із клініками, перевіряти їхню інфраструктуру та розвивати нові партнерські напрямки.

Професійність Зішана Замана відзначають не лише партнери та медичні центри. Його професійний досвід став підставою для запрошення на інтерв’ю в Mediworld Middle East — одне з найвідоміших медичних видань Близького Сходу, де він розповів про підхід Clinics On Call до роботи з пацієнтами. У розмові доктор Зішан пояснив, як працює Clinics On Call, як платформа допомагає пацієнтам орієнтуватися у лікувальних системах різних країн та чому прозорий підхід є основою довіри в медичному туризмі. Публікація інтерв’ю в галузевому медіа свідчить про інтерес професійної спільноти до діяльності платформи та її підходів у сфері міжнародної медицини.

Clinics On Call продовжує розвиватися завдяки міжнародним партнерствам та роботі команди, яка добре знає потреби пацієнтів. Участь у світових подіях і співпраця з провідними медичними центрами показують, що платформа впевнено займає своє місце на глобальному ринку медичного туризму.