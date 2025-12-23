Гумористка Лєра Мандзюк поділилася ідеями подарунків друзям на Різдво

Гумористка Лєра Мандзюк здивувала зізнанням.

25 грудня о 20:00 Новий канал покаже спецвипуск шоу для всієї сім’ї «Хто зверху?». Він буде наповнений різдвяним настроєм та українським колоритом. Однією з учасниць фінального епізоду цього сезону проєкту стала стендаперка родом із Закарпаття Лєра Мандзюк.

За лаштунками зйомок святкового випуску дівчина розповіла, як вітає рідних та друзів на свята.

Щоб точно вгадати з подарунком, треба просто запитати людину, що б вона хотіла. Все! – з усмішкою каже Лєра. – Я дуже практична щодо цього. Люблю, коли мене питають прямо. Не соромлюся сказати, що я хочу, що мені потрібно. Найсумніше, що може бути, – це недоречні презенти, яким друзі не будуть раді. Тому ось мій лайфхак: питайте про подарунки, і всі будуть щасливі!

Гумористка Лєра Мандзюк / Пресслужба Нового каналу

Хорошим подарунком може стати відпочинок у новорічні дні! Для більшості. Але не для Валерії.

Цього року я працюю на Новий рік. Буду в Буковелі виступати зі стендапом. Обожнюю працювати в новорічну ніч і дарувати людям сміх та емоції. Це моя улюблена справа, – ділиться Мандзюк. – Домашній затишок – це класно. Але в інші дні. Новий рік – це свято. А я його вмію й хочу дарувати людям.

Нагадаємо,