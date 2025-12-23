Гумористка Лєра Мандзюк поділилася ідеями подарунків друзям на Різдво

23 грудня 2025 12:47 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Гумористка Лєра Мандзюк поділилася ідеями подарунків друзям на Різдво
Гумористка Лєра Мандзюк
Пресслужба Нового каналу

Гумористка Лєра Мандзюк здивувала зізнанням.

Читайте такожZLATA OGNEVICH розповіла, як заробляла перші кишенькові гроші
25 грудня о 20:00 Новий канал покаже спецвипуск шоу для всієї сім’ї «Хто зверху?». Він буде наповнений різдвяним настроєм та українським колоритом. Однією з учасниць фінального епізоду цього сезону проєкту стала стендаперка родом із Закарпаття Лєра Мандзюк. 

За лаштунками зйомок святкового випуску дівчина розповіла, як вітає рідних та друзів на свята.

Щоб точно вгадати з подарунком, треба просто запитати людину, що б вона хотіла. Все! – з усмішкою каже Лєра. – Я дуже практична щодо цього. Люблю, коли мене питають прямо. Не соромлюся сказати, що я хочу, що мені потрібно. Найсумніше, що може бути, – це недоречні презенти, яким друзі не будуть раді. Тому ось мій лайфхак: питайте про подарунки, і всі будуть щасливі!

Гумористка Лєра Мандзюк / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожFIЇNKA розповіла про освідчення від коханого
Хорошим подарунком може стати відпочинок у новорічні дні! Для більшості. Але не для Валерії.

Цього року я працюю на Новий рік. Буду в Буковелі виступати зі стендапом. Обожнюю працювати в новорічну ніч і дарувати людям сміх та емоції. Це моя улюблена справа, – ділиться Мандзюк. – Домашній затишок – це класно. Але в інші дні. Новий рік – це свято. А я його вмію й хочу дарувати людям.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок Новий канал Різдво Лєра Мандзюк

Матеріали на тему

Що подивитися про війну в Україні? Топ-5 стрічок від Євгена Лісничого
Новини

Що подивитися про війну в Україні? Топ-5 стрічок від Євгена Лісничого
Lida Lee розповіла про обстріл під час зйомок «Кохання на виживання»
Новини

Lida Lee розповіла про обстріл під час зйомок «Кохання на виживання»
Володимир Дантес розповів про порівняння з Сергієм Притулою
Новини

Володимир Дантес розповів про порівняння з Сергієм Притулою
Історія, яку зрозуміють усі, хто хоч раз чекав на «плюс»: Starlight Media оголошує про серіал «Повернення» на ICTV2
Анонси на ТВ

Історія, яку зрозуміють усі, хто хоч раз чекав на «плюс»: Starlight Media оголошує про серіал «Повернення» на ICTV2
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Що подивитися про війну в Україні? Топ-5 стрічок від Євгена Лісничого

Що подивитися про війну в Україні? Топ-5 стрічок від Євгена Лісничого
Історія, яку зрозуміють усі, хто хоч раз чекав на «плюс»: Starlight Media оголошує про серіал «Повернення» на ICTV2

Історія, яку зрозуміють усі, хто хоч раз чекав на «плюс»: Starlight Media оголошує про серіал «Повернення» на ICTV2
Lida Lee розповіла про обстріл під час зйомок «Кохання на виживання»

Lida Lee розповіла про обстріл під час зйомок «Кохання на виживання»
Володимир Дантес розповів про порівняння з Сергієм Притулою

Володимир Дантес розповів про порівняння з Сергієм Притулою

Популярне відео

Холостяк 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 12.12.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 12.12.2025
Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 21.11.2025

Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 21.11.2025
Поле 3 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 19.11.2025

Поле 3 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 19.11.2025
Хто зверху 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 20.11.2025

Хто зверху 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 20.11.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK