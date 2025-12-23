Гумористка Лєра Мандзюк поділилася ідеями подарунків друзям на Різдво
23 грудня 2025 12:47
Гумористка Лєра Мандзюк
Пресслужба Нового каналу
Гумористка Лєра Мандзюк здивувала зізнанням.
За лаштунками зйомок святкового випуску дівчина розповіла, як вітає рідних та друзів на свята.
Щоб точно вгадати з подарунком, треба просто запитати людину, що б вона хотіла. Все! – з усмішкою каже Лєра. – Я дуже практична щодо цього. Люблю, коли мене питають прямо. Не соромлюся сказати, що я хочу, що мені потрібно. Найсумніше, що може бути, – це недоречні презенти, яким друзі не будуть раді. Тому ось мій лайфхак: питайте про подарунки, і всі будуть щасливі!
Гумористка Лєра Мандзюк / Пресслужба Нового каналу
Цього року я працюю на Новий рік. Буду в Буковелі виступати зі стендапом. Обожнюю працювати в новорічну ніч і дарувати людям сміх та емоції. Це моя улюблена справа, – ділиться Мандзюк. – Домашній затишок – це класно. Але в інші дні. Новий рік – це свято. А я його вмію й хочу дарувати людям.
Нагадаємо,