Орел и Решка. Новый сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2021)
7 апреля 2021 23:20
Орел и Решка. Новый сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2021)
пресс-служба
10 апреля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 6 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Новый сезон.
Орел и решка. Новый сезон: О правилах шоу «Орел&Решка» не знают только младенцы - за десять лет своего существования шоу заслужило звание легендарного. Прожить уикенд на 100 долларов или получить безлимитную золотую карточку? Решает орел или решка на подброшенной монетке. В субботу выйдет сразу два выпуска - ведущие «Орла&Решки. Чудеса света» отправятся к колумбийскому каньону дель Чикамоча, а ведущие «Орла&Решки. 10 лет» Надя Дорофеева и Владимир Дантес откроют зрителям пустынную Иорданию!
6 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Новый сезон смотрите 10 апреля в 10:00 и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски тревел-шоу Орел и Решка. Новый сезон смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.