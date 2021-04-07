Орел и Решка. Новый сезон: Надя Дорофеева рассказала, какой страх поборола на съемках тревел-шоу
7 апреля 2021 11:35
Певица Надя Дорофеева
пресс-служба Нового канала
Ведущая праздничного сезона тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» на Новом канале Надя Дорофеева рассказала о своем отношении к экстриму.
Надя Дорофеева понимала: ее ждут очень насыщенные, интересные и яркие дни.
Правда, чтобы снять познавательный выпуск, певица не только впечатлялась местными пейзажами и наслаждалась местной едой, но и выходила из зоны комфорта.
Я – максимально далекий от экстрима человек, и на съемках мне достались испытания, которых боялась больше всего. Могу сказать, что эта поездка перевернула мое отношение к экстриму. Я решилась забраться в гору на машине – было очень страшно, особенно, когда мы поднимались наверх под большим углом, - рассказала Надя Дорофеева. - Но какую я испытывала в тот момент гордость за себя!
Певица Надя Дорофеева / пресс-служба Нового канала
У меня был страх летать на вертолете, который я также поборола. Мне просто пришлось взять себя в руки, чтобы выглядеть в кадре бесстрашной и уверенной, - добавила Надя.
Напомним,