Орел и Решка. Новый сезон: Надя Дорофеева рассказала, какой страх поборола на съемках тревел-шоу

7 апреля 2021 11:35 Юлия Туренко
Орел и Решка. Новый сезон: Надя Дорофеева рассказала, какой страх поборола на съемках тревел-шоу
Певица Надя Дорофеева
пресс-служба Нового канала

Ведущая праздничного сезона тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» на Новом канале Надя Дорофеева рассказала о своем отношении к экстриму.

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Отправляясь в Иорданию на съемки тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» (Новый канал), Надя Дорофеева понимала: ее ждут очень насыщенные, интересные и яркие дни. 

Правда, чтобы снять познавательный выпуск, певица не только впечатлялась местными пейзажами и наслаждалась местной едой, но и выходила из зоны комфорта.

Я – максимально далекий от экстрима человек, и на съемках мне достались испытания, которых боялась больше всего. Могу сказать, что эта поездка перевернула мое отношение к экстриму. Я решилась забраться в гору на машине – было очень страшно, особенно, когда мы поднимались наверх под большим углом, - рассказала Надя Дорофеева. - Но какую я испытывала в тот момент гордость за себя!

Певица Надя Дорофеева / пресс-служба Нового канала
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Подъем в гору - не единственная фобия, с которой справилась Надя. Взгляд на страну с высоты птичьего полета тоже дался девушке непросто.

У меня был страх летать на вертолете, который я также поборола. Мне просто пришлось взять себя в руки, чтобы выглядеть в кадре бесстрашной и уверенной, - добавила Надя.

Напомним,

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