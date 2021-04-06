Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: на 1+1 стартует новый захватывающий спецпроект

Главный путешественник страны впервые отправится в экспедицию по Украине, чтобы раскрыть туристический потенциал нашей страны и показать, где отдыхать этим летом, что посмотреть и как ощутить настоящий экстрим.

К 30-летию Независимости Украины главный путешественник страны Дмитрий Комаров приготовил особый сюрприз. Совсем скоро на «1+1» состоится премьера спецпроекта «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим», который ждут миллионы телезрителей.

Впервые телепутешественник отправится исследовать не далекие экзотические уголки мира, а свою родную Украину. Используя свой фирменный стиль и огромный опыт путешествий, Дмитрий Комаров покажет Украину такой, какой ее не видел еще никто. Активный отдых, экстрим и самые необычные мета – только уже не в далеких странах, а на родной земле.

На этот раз он будет путешествовать не по малоизвестным и почти недоступным местам, а по туристическим тропам лучших локаций Украины, чтобы на собственном опыте доказать: отдых в родной стране – ничем не хуже, и даже лучше, чем на популярных мировых курортах. Кроме уже известных туристических направлений, Дмитрий Комаров откроет новые места для отдыха.

Какой он – пятизвездочный отдых на «Украинских Мальдивах»? Где найти Венецию, не выезжая за пределы своей страны? Что водится в украинской Амазонке? Я покажу вам настоящие чудеса нашей страны. Украина настолько яркая и впечатляющая, что здесь найдет себе отдых по душе и настоящий экстремал, и сторонник романтического отдыха на морском побережье, и искатель мистических достопримечательностей и мест силы, и даже искушенный гастрономический турист. Мы покажем украинцам популярные места отдыха с нового ракурса и откроем новые туристические направления, – рассказал Дмитрий Комаров.

Каждый из выпусков «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим» будет раскрывать туристический потенциал страны в определенной сфере. Телезрители увидят Украину экзотическую – с полным погружением в мир дикой природы, уроками выживания в настоящей пустыне и сафари. Они откроют Украину романтическую – с райскими островами, чистой прозрачной водой и лучшими местами для insta-фото. Мистическая Украина поразит древними обрядами мольфаров и местами невероятной силы в Карпатах.

Есть и экстремальный туризм в нашей стране – с захватывающими дух полетами, стремительными падениями и сногсшибательными рекордами между небом и землей. Исследуя оздоровительные возможности родной страны, Дмитрий Комаров побывает на украинском Мертвом море и расскажет о малоизвестных, но по-настоящему целебных местах. И на десерт телезрителям откроется гастрономическая Украина – не всем известно, что наша страна славится не только вкусными блюдами, но и изысканными деликатесами.

Такого еще не было! Новый захватывающий спецпроект Дмитрия Комарова о самых впечатляющих местах Украины – смотрите в ближайшее время на «1+1».