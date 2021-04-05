Опер по вызову: ТОП-5 фактов про детективный сериал канала 2+2

Эксклюзив 5 апреля 2021 23:47 Юлия Туренко
Опер по вызову: ТОП-5 фактов про детективный сериал канала 2+2
Опер по вызову: ТОП-5 фактов про детективный сериал канала 2+2
пресс-служба

12 апреля на канале 2+2 стартует новый сезон детективного сериала «Опер по вызову» про расследования секретного Департамента криминальной разведки, агенты которого работают под прикрытием.

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К юбилею проекта TV.UA собрал ТОП-5 самых интересных фактов о съемках детектива «Опер по вызову» и его героях.

Факт №1

Премьера первого сезона состоялась в 2018 году. Сложно поверить, но всего за три года команда проекта успела отснять 5 сезонов, а это более сотни эпизодов! Пятую часть детектива снимали прошлой осенью в Киеве и области.

 

Факт №2

Главную женскую роль в пятом сезоне сыграла актриса театра и кино Мария Пашкурова-Петренко. Ее героиня – девушка с непростой профессией Анна Коган, которая неожиданно врывается в жизнь Департамента и круто меняет правила, по которым привыкли работать агенты.

Я, честно говоря, немного побаиваюсь многосерийных проектов. Читая сценарий, чаще всего замечаешь, что сюжет высасывается из пальца и длится только ради того, чтобы длиться. А это сразу же говорит о его качестве. Сценарий «Опера» не был Санта Барбарой и был хорошо написан – с юмором, интригой, и даже романтикой (улыбается). Еще очень подкупило то, что предлагают сыграть новый для меня типаж, – отмечает актриса.

Факт №3

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Более 90 локаций объездила команда «Опера» во время съемок нового сезона. Среди них не только реальные квартиры и дома, но и заброшенные заводы, ангары, больницы, клубы и морги. Кроме того, в новых 24 сериях главных героев ждет большой переезд. Так как секретный оперзал находится в Музее, который служит прикрытием для агентов, сцены в нем снимали сразу на двух локациях: в реальном Доме писателей в Киеве, а также в студии звукозаписи, для которой художники несколько недель строили декорации.

Факт №4

Сантехник, диджей, племянник гангстера, телохранитель, грузчик, бездомный и даже пациент психлечебницы – в пятом сезоне зрителей ждет еще больше ярких и неожиданных «легенд», с которыми капитан Трофимов будет выходить на дело. Но кроме харизматичного опера, под прикрытием также ловить преступников будут другие агенты Департамента.

Факт №5

По словам главных актеров, самым неожиданным эпизодом пятого сезона стала последняя серия, которая совершенно иначе раскроет агентов Департамента криминальной разведки.

Очень интригующий финал! Даже я был удивлен тем, как сценаристы продумали сюжет, – делится впечатлениями Павел Вишняков.

Главные роли в пятом сезоне детективного сериала «Опер по вызову» сыграли Павел Вишняков, Александр Пожарский, Артем Мартынишин, Александр Игнатуша, Мария Пашкурова-Петренко и другие. 

С понедельника по четверг в эфире канала 2+2 будет выходить по два эпизода детектива.

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