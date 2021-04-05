Опер по вызову: ТОП-5 фактов про детективный сериал канала 2+2
12 апреля на канале 2+2 стартует новый сезон детективного сериала «Опер по вызову» про расследования секретного Департамента криминальной разведки, агенты которого работают под прикрытием.
Факт №1
Премьера первого сезона состоялась в 2018 году. Сложно поверить, но всего за три года команда проекта успела отснять 5 сезонов, а это более сотни эпизодов! Пятую часть детектива снимали прошлой осенью в Киеве и области.
Факт №2
Главную женскую роль в пятом сезоне сыграла актриса театра и кино Мария Пашкурова-Петренко. Ее героиня – девушка с непростой профессией Анна Коган, которая неожиданно врывается в жизнь Департамента и круто меняет правила, по которым привыкли работать агенты.
Я, честно говоря, немного побаиваюсь многосерийных проектов. Читая сценарий, чаще всего замечаешь, что сюжет высасывается из пальца и длится только ради того, чтобы длиться. А это сразу же говорит о его качестве. Сценарий «Опера» не был Санта Барбарой и был хорошо написан – с юмором, интригой, и даже романтикой (улыбается). Еще очень подкупило то, что предлагают сыграть новый для меня типаж, – отмечает актриса.
Факт №3
Факт №4
Сантехник, диджей, племянник гангстера, телохранитель, грузчик, бездомный и даже пациент психлечебницы – в пятом сезоне зрителей ждет еще больше ярких и неожиданных «легенд», с которыми капитан Трофимов будет выходить на дело. Но кроме харизматичного опера, под прикрытием также ловить преступников будут другие агенты Департамента.
Факт №5
По словам главных актеров, самым неожиданным эпизодом пятого сезона стала последняя серия, которая совершенно иначе раскроет агентов Департамента криминальной разведки.
Очень интригующий финал! Даже я был удивлен тем, как сценаристы продумали сюжет, – делится впечатлениями Павел Вишняков.
Главные роли в пятом сезоне детективного сериала «Опер по вызову» сыграли Павел Вишняков, Александр Пожарский, Артем Мартынишин, Александр Игнатуша, Мария Пашкурова-Петренко и другие.
С понедельника по четверг в эфире канала 2+2 будет выходить по два эпизода детектива.