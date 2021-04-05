Как не уснуть за рулем: ТОП-6 простых правил

Эксклюзив 5 апреля 2021 23:20 Юлия Туренко
Как не уснуть за рулем: ТОП-6 простых правил
Как не уснуть за рулем: ТОП-6 простых правил
пресс-служба

Что категорически запрещено делать во время поездки, чтобы не задремать, рассказывают журналисты программы «Джедаи» на канале 2+2.

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Причина почти четверти аварий на дорогах – усталость водителей, которые буквально засыпают за рулем. И чаще всего такие ДТП случаются во время длительных путешествий на машине.

Журналисты программы «Джедаи» подготовили несколько простых, но очень важных правил, как не уснуть во время автопоездки.

Правило №1

Первое, с чего стоит начать поездку, – это правильная посадка в авто. Желание «развалиться» в кресле, как ни странно, будет вас утомлять. Таким образом, вам быстрее захочется спать.

Правило №2

Температура воздуха в салоне авто играет не последнюю роль. Если будет слишком тепло, появится ощущение сонливости. Поэтому оптимально выставлять кондиционер от 18 до 20 °C.

Правило №3

Как бы вы ни спешили, не забывайте отдыхать. Минимум раз в три-четыре часа нужно обязательно сделать остановку, выпить воды и провести короткую разминку.

Правило №4

Пассажиров, которые задремали, лучше отправить на заднее сиденье. Если кто-то начинает зевать, непременно захочется и вам. Такое соседство в дороге для водителя может быть жизненно опасным.

Правило №5

Употреблять кофе или энергетики лучше за полчаса до финиша, ведь действуют они примерно 30 минут, после чего возвращается усталость еще сильней, чем была до этого.

Правило №6

И напоследок самое важное – перед длительной дорогой обязательно нужно выспаться.

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