Тормозні диски та колодки у dok.ua

Одним із ключових факторів безпеки на дорогах є безвідмовна система гальмування.

Від її справності залежить – загальне почуття впевненості за кермом, стійкість машини та тормозний шлях. Тому власники автотранспорту повинні чітко знати в якому стані знаходяться ключові частини тормозної системи і коли слід зробити їхню заміну.

Яку роль відіграє тормозна система

Елементи тормозної системи регулярно піддаються сильним навантаженням, відповідно і швидкому зносу. Якщо хоча б один із елементів працюватиме некоректно, то ефективність гальмування значно знижується.

Роль тормозної системи важко переоцінити у зв'язку з низкою ключових причин:

Безпека водія та пасажирів; Контроль автомобіля у будь-яких ситуаціях; Запобігання дорогим поломкам; Комфорт та впевненість за кермом; Відповідність усім вимогам техогляду.

Коли слід міняти тормозні колодки

Одним із витратних матеріалів вважаються тормозні колодки, тому що вони зношуються найшвидше. Середній термін їхньої експлуатації до 40 тис. км., але він також залежить від експлуатаційних параметрів, стилю керування автомобілем та маси авто. Давайте розглянемо які ознаки вказують на знос тормозних колодок:

При гальмуванні автомобіль вищить/скрипить;

Сильно збільшується тормозний шлях;

Вібрування тормозної педалі;

Загоряється індикатор зносу (якщо є).

Високоякісні колодки гарантують – стабільне гальмування та тиху роботу автотранспорту.

Особливості експлуатації тормозних дисків

Пара тормозним колодкам, це тормозні диски, які покладають на себе істотне теплове навантаження. Згодом на них з'являються борозни та биття, що погіршує контакт із колодками, знижує гальмування та збільшує ризик аварійних ситуацій на дорогах. Їх експлуатаційний термін до 100 тис. км., але при неякісних колодках та при інтенсивному керуванні їх термін значно скорочується. Ось основні ознаки несправності тормозних дисків:

Тремор керма при гальмуванні;

Нерівномірне зношування;

Злами, тріщини на поверхні;

Погіршення тормозних властивостей та перегрів.

Головне пам'ятати, що заміна тормозних дисків проводиться комплексно, тобто враховується стан тормозних колодок.

Справні гальма, це не те, на чому треба економити. Їх своєчасна заміна та купівля якісних тормозних колодок і дисків – гарантія безпеки на дорогах. А якщо ви не знаєте де купити якісну тормозну систему, зверніть увагу на dok.ua - надійний інтернет-магазин автозапчастин.