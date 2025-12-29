Тормозні диски та колодки у dok.ua

Реклама 29 грудня 2026 13:55 Редакция
Тормозні диски та колодки у dok.ua
Тормозні диски та колодки у dok.ua
Пресслужба

Одним із ключових факторів безпеки на дорогах є безвідмовна система гальмування.

Від її справності залежить – загальне почуття впевненості за кермом, стійкість машини та тормозний шлях. Тому власники автотранспорту повинні чітко знати в якому стані знаходяться ключові частини тормозної системи і коли слід зробити їхню заміну.

Яку роль відіграє тормозна система

Елементи тормозної системи регулярно піддаються сильним навантаженням, відповідно і швидкому зносу. Якщо хоча б один із елементів працюватиме некоректно, то ефективність гальмування значно знижується. 

Роль тормозної системи важко переоцінити у зв'язку з низкою ключових причин:

  1. Безпека водія та пасажирів;
  2. Контроль автомобіля у будь-яких ситуаціях;
  3. Запобігання дорогим поломкам;
  4. Комфорт та впевненість за кермом;
  5. Відповідність усім вимогам техогляду.

Коли слід міняти тормозні колодки

Одним із витратних матеріалів вважаються тормозні колодки, тому що вони зношуються найшвидше. Середній термін їхньої експлуатації до 40 тис. км., але він також залежить від експлуатаційних параметрів, стилю керування автомобілем та маси авто. Давайте розглянемо які ознаки вказують на знос тормозних колодок:

  • При гальмуванні автомобіль вищить/скрипить;
  • Сильно збільшується тормозний шлях;
  • Вібрування тормозної педалі;
  • Загоряється індикатор зносу (якщо є).

Високоякісні колодки гарантують – стабільне гальмування та тиху роботу автотранспорту.

Особливості експлуатації тормозних дисків

Пара тормозним колодкам, це тормозні диски, які покладають на себе істотне теплове навантаження. Згодом на них з'являються борозни та биття, що погіршує контакт із колодками, знижує гальмування та збільшує ризик аварійних ситуацій на дорогах. Їх експлуатаційний термін до 100 тис. км., але при неякісних колодках та при інтенсивному керуванні їх термін значно скорочується. Ось основні ознаки несправності тормозних дисків:

  • Тремор керма при гальмуванні;
  • Нерівномірне зношування;
  • Злами, тріщини на поверхні;
  • Погіршення тормозних властивостей та перегрів.

Головне пам'ятати, що заміна тормозних дисків проводиться комплексно, тобто враховується стан тормозних колодок.

Справні гальма, це не те, на чому треба економити. Їх своєчасна заміна та купівля якісних тормозних колодок і дисків – гарантія безпеки на дорогах. А якщо ви не знаєте де купити якісну тормозну систему, зверніть увагу на dok.ua - надійний інтернет-магазин автозапчастин. 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

авто

Матеріали на тему

Де вивчитися на права в Чернівцях: ТОПові локації
АвтоЛеді

Де вивчитися на права в Чернівцях: ТОПові локаціїРеклама
Авто зі США або нова машина з автосалону
АвтоЛеді

Авто зі США або нова машина з автосалонуРеклама
Як дізнатися якого року автомобіль
АвтоЛеді

Як дізнатися якого року автомобільPR
Кращі шини: Debica Presto HP
АвтоЛеді

Кращі шини: Debica Presto HPPR
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Даша Астафʼєва розповіла, як протидіяла тиску суспільства та близьких

Даша Астафʼєва розповіла, як протидіяла тиску суспільства та близьких
Легендарні оксфорди Santoni та причини їх популярності

Легендарні оксфорди Santoni та причини їх популярності
POSITIFF поділився ідеями новорічних презентів

POSITIFF поділився ідеями новорічних презентів
Віталіна Біблів розповіла про традиції на Різдво

Віталіна Біблів розповіла про традиції на Різдво

Популярне відео

Холостяк 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 19.12.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 19.12.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 21.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 21.11.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 12.12.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 12.12.2025
Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 21.11.2025

Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 21.11.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK