Як дізнатися якого року автомобіль

Дата випуску – другий після пробігу показник, який піддається фальсифікації під час продажу, що тільки підтверджує, наскільки він важливий для оцінки стану та ліквідності авто

Рік випуску – один з основних критеріїв, який враховується під час купівлі автомобіля. Рік випуску має значення не лише для визначення віку авто. Від року випуску залежить також комплектація і заводські характеристики транспортного засобу. Дата випуску – другий після пробігу показник, який піддається фальсифікації під час продажу, що тільки підтверджує, наскільки він важливий для оцінки стану та ліквідності авто.

Як дізнатися рік випуску автомобіля в інтернеті

Рік випуску автомобіля можна визначити за VIN-кодом. VIN-код являє собою унікальний номер із 17 символів, за яким можна ідентифікувати транспортний засіб. У символах коду міститься інформація про виробника, комплектацію, характеристики авто і його місце виробництва.

Щоб дізнатися рік випуску авто за VIN-номером:

Дізнайтеся VIN-код. Він зазначений у техпаспорті авто, а також його можна подивитися на різних елементах кузова (під лобовим склом і на дверній рамі з боку водійського місця, під пасажирським сидінням, на інших деталях).

Прочитайте 10-й символ VIN номера, який містить інформацію про рік випуску автомобіля. Для кодування може бути використана буква або цифра (залежить від виробника). Для розшифрування рекомендується використовувати таблицю, надану виробником.

Деякі виробники у ВІН коді вказують не рік випуску, а модельний рік, який починається не з 1 січня, а, наприклад, з 1 липня. У цьому випадку дата в коді може не збігатися з реальним роком, коли автомобіль зійшов з конвеєра. Якщо у вас виникли складнощі з розшифруванням, ви можете звернутися безпосередньо до виробника або до офіційного дилера бренду, де вам нададуть усю необхідну інформацію, зокрема й рік випуску за ВІН-кодом.

Що ще можна дізнатися за ВІН кодом

Рік випуску – не єдина інформація, яку можна дізнатися за ВІН кодом. В інтернеті вам доступні різні сервіси перевірки машини за VIN. Використовуючи безкоштовний декодер, ви дізнаєтеся реальний пробіг автомобіля, його заводські характеристики і комплектацію (тип кузова, безпека, двигун, трансмісія тощо), країну виробництва і країну збірки.

Якщо ви виберете потрібний сайт, вам доступна комплексна перевірка авто з США і інших країн за ВІН кодом. У звіті такої перевірки міститься:

історія продажів – дані про реєстрацію, а також про реальну кількість колишніх власників машини;

історія обслуговування – коли машина проходила ТО, які саме роботи проводилися, показання одометра, зафіксовані на момент ТО;

дані про заміну комплектуючих, встановлення додаткового обладнання;

дані про участь у ДТП, що дасть змогу судити про наявність і серйозність пошкоджень;

інформація про страхові випадки (вандалізм, пошкодження від природних катаклізмів та ін.);

інформація про те, чи не є автомобіль заставним майном, під арештом;

дані про викрадення.

Перевірка за ВІН кодом допоможе уникнути багатьох ризиків, пов'язаних з купівлею бу авто.

Як дізнатися рік випуску авто за маркуванням на комплектуючих

Вік авто можна дізнатися не лише за ВІН номером. Про дату виробництва транспортного засобу розкажуть вам і деякі деталі автомобіля, такі як скло, ремені безпеки, капот, багажне відділення або стійки амортизаторів.

Скло

На кожному склі в автомобілі стоїть штамп, на якому вказано рік і місяць випуску авто. У маркуванні скла використовується спеціальна система, схожа з системою VIN коду. Тобто рік не вказується повністю. Зазвичай на склі стоїть тільки остання цифра року випуску. Знаючи період випуску моделі, конкретного покоління, ви можете точно визначити за цифрою 7, наприклад, що це 2007 або 2017 рік. Місяць позначається латинською літерою. Найчастіше «А» відповідає січню, але в автомобілях Fiat перший місяць року позначений буквою «В» (і далі в алфавітному порядку).

Якщо на різному склі автомобіля стоїть різна дата виробництва, варто поставити запитання продавцю або ж провести перевірку історії за ВІН кодом. Висока ймовірність, що машина постраждала в аварії, після чого була проведена заміна скла.

Ремені безпеки

Ремені безпеки, як і фіксатори ременів, мають знизу ярлики, на яких зазначено дату випуску автомобіля. Тут дата вказана повністю (рік, число, місяць), без скорочення і кодування, так що її легко прочитати.

Стійки амортизаторів, деталі кузова

У 90-х роках минулого століття в європейських автомобілях стали застосовувати маркування із зазначенням дати випуску на різних частинах кузова і комплектуючих. Його можна побачити під капотом на клемах акумулятора, всередині багажного відділення, навіть на глушнику.

У цьому разі застосовується два варіанти маркування:

25/15 – перше число позначає тиждень, а друге – рік випуску автомобіля;

128/09 – перше число позначає день року (від 1 до 365), а друге – рік випуску.

У разі розбіжності року випуску на деталях автомобіля з роком, зазначеним у техпаспорті можна зробити висновок про заміну заводських комплектуючих. Це серйозний привід відмовитися від купівлі авто.

Якщо ви знайшли хороший варіант машини, який підходить вам за всіма параметрами, все ж не ігноруйте перевірку ВІН коду. Це найкращий спосіб захисту ваших інтересів під час купівлі вживаного автомобіля.

