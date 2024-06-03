Авто зі США або нова машина з автосалону

Давайте разом розберемося, які фактори варто враховувати при виборі та покупці, що краще – авто з Америки чи нова машина з автосалону.

У світі автомобільного ринку одним із найактуальніших питань для покупців є вибір між вживаним автомобілем зі США або зовсім новою машиною, купленою прямо з автосалону. Обидва варіанти мають свої переваги та недоліки, які важливо враховувати перед ухваленням остаточного рішення. Придбання автомобіля зі Сполучених Штатів може стати цікавою альтернативою для тих, хто прагне отримати високу якість за доступною ціною. З іншого боку, нова машина з автосалону – це свіжий дизайн, гарантія та сучасні технології. Давайте разом розберемося, які фактори варто враховувати при виборі, що краще – авто зі США чи нова машина з автосалону.

Чому вигідно приганяти авто зі США

За покупкою вживаного автомобіля в хорошому стані люди часто вирушають на автоаукціон у США. Думки та відгуки з приводу пригону автомобілів зі США можуть дуже відрізнятися. Ми ж розглянемо об'єктивні переваги та недоліки купівлі американських машин.

Авто зі США – переваги:

1. Економія

Вартість американських автомобілів у порівнянні з цінами на внутрішньому українському ринку нижча з кількох причин:

Американський автомобільний ринок перенасичений. Велика кількість пропозицій впливає ціноутворення. Ціни на американських аукціонах низькі.

Американці вважають за краще не ремонтувати машини після ДТП, а купувати нові автомобілі. Таким чином, уживані автомобілі навіть з незначними пошкодженнями часто потрапляють на аукціон і продаються за зниженою ціною.

Низькі мита. Навіть з урахуванням усіх витрат на доставку та розмитнення, вартість автомобіля зі США буде нижчою, ніж аналогічна модель з Європи.

2. Відмінний стан

Умови експлуатації відіграють ключову роль міцності автомобіля. Автомобілі, які їздять американськими дорогами та використовують якісне паливо, мають більший ресурс і надійніші, ніж авто, які експлуатувалися на українських дорогах.

3. Невеликий пробіг

США – країна автомобілів. В одній сім'ї може бути кілька авто (у кожного члена сім'ї), тому кожен використовує машину в міру потреби, як правило, для робочих чи сімейних поїздок. Що стосується далеких відстаней, то американці вважають за краще подорожувати літаком. Тому якщо у вживаного автомобіля пробіг невеликий, у цьому немає нічого дивного. Скручування пробігу в американських авто – дуже рідкісне явище, тим більше, що в Америці маніпуляції із показанням одометра караються.

4. Чесна історія

Історія автомобілів, що продаються на американських автомобільних аукціонах, прозора і достовірна. В анкеті надається детальна правдива інформація про стан, експлуатаційні характеристики, пробіг та історію, про участь у ДТП та пошкодження. При великому виборі уживаних автомобілів є можливість придбати відмінний, цілий, практично новий автомобіль без видимих чи прихованих дефектів.

5. Комплектація

Американські автомобілі мають кращу комплектацію та більше опцій порівняно з аналогічними моделями з Європи. У більшості випадків вони у найдешевшій версії пропонуються з автоматичною коробкою передач, системою клімат-контролю, комп'ютеризованим керуванням та іншими додатковими функціями.

6. Оригінальний дизайн.

Американці надають великого значення як якості, а й зовнішньому вигляду автомобілів. На ринку вживаних автомобілів у США представлено величезну кількість моделей на будь-який смак.

Є й інші переваги. Наприклад, американські автомобілі не дуже вимогливі до якості палива, можуть їздити на 92 бензині, і їх власники, таким чином, можуть економити на експлуатації. Ще однією перевагою є можливість придбати ексклюзивний автомобіль, який не доступний для придбання в Україні через високу вартість або обмежений вибір.

Серед недоліків пригону автомобіля з Америки – ризик купівлі авто зі схованими дефектами, несправностями, процес розмитнення, відсутність гарантії та сервісного обслуговування, терміни доставки.

Купівля нового авто із салону – переваги та недоліки

Купівля нового автомобіля з автосалону має свої плюси та мінуси, які варто враховувати перед ухваленням рішення.

Переваги:

Гарантія якості, що забезпечує покупцю захист від несправностей та дефектів протягом певного періоду часу чи пробігу. Свіжий дизайн та нові технології. Вибір відповідних фінансових умов – спеціальні фінансові програми для нових автомобілів, низькі процентні ставки або акції з безвідсотковим кредитом, покупка на виплат. Відсутність попереднього власника, а відповідно, відсутність історії експлуатації та ризику прихованих проблем.

Недоліки:

Висока, а у багатьох випадках завищена ціна

Нові автомобілі значно дорожчі, ніж уживані. Навіть авто з мінімальним пробігом, яким не менше року коштують на 20-30% дешевше, ніж нове авто із салону.

Депреціація вартості

Нові автомобілі втрачають свою вартість відразу після покупки, і найбільша втрата вартості відбувається саме у перші роки експлуатації.

Обмежений вибір

У дилерів (в автосалоні) може бути обмежений вибір моделей та їх комплектацій.

Імовірність заводського шлюбу

Заводські дефекти або проблеми зі складанням можуть вимагати звернення до сервісного центру. А якщо проблеми виникли в ходовій, то знадобиться чимало зусиль, щоб довести, що це виробничий недолік.

Авто зі США або нова машина з автосалону – що вигідніше

Вибір між покупкою нового або вживаного автомобіля залежить від особистих переваг, фінансових можливостей та потреб покупця. Але зваживши всі «за» і «проти», можна зробити висновок, що авто зі США все ж таки за багатьма критеріями купувати вигідніше. Така покупка дає більше варіантів для вибору, дозволяє добре заощадити або ж у рамках запланованого бюджету купити автомобіль кращого класу та з кращими характеристиками, ніж при покупці нового в автосалоні.