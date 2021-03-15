ТОП-3 совета, как правильно разместить детское автокресло
Как защитить ребенка во время поездки? Журналисты программы «Джедаи» на канале 2+2 назвали основные правила перевозки маленьких пассажиров в автомобиле.
Совет №1
Если ребенок ростом до 145 сантиметров и ездит в машине, он обязательно должен быть в автокресле.
Совет №2
Если в машине нет специальных креплений Isofix, можно воспользоваться ремнем безопасности. Почти на каждом кресле есть инструкция, как правильно его закрепить, а также имеются специальные технические отверстия.
Совет №3
Согласно действующему законодательству, можно размещать детское автокресло на переднем сиденье, но нужно учитывать важные моменты. Во-первых, в таком случае нужно отключать переднюю подушку, но такая функция есть далеко не у каждого автомобиля.
Во-вторых, по статистике это самое опасное место, поэтому эксперты советуют ставить кресло или позади водителя, или по центру заднего сиденья.
Этих правил достаточно, чтобы сделать поездку с детьми на машине безопасной и комфортной.