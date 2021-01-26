Выдерживают ли электромобили зимние морозы: эксперимент журналистов

Эксклюзив 26 января 2021 19:10 Юлия Крутиева
Выдерживают ли электромобили зимние морозы: эксперимент журналистов
Выдерживают ли электромобили зимние морозы: эксперимент журналистов
pixabay.com

На прошлой неделе в Украину пришла настоящая зима – со снегом и жуткими заморозками.

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По словам синоптиков, это не последние холода в этом сезоне. Выдерживают ли электромобили такую непогоду, узнавали журналисты программы «Джедаи» на канале 2+2.

Больше всего зимой в электромашине страдает запас хода. Например, Tesla 100 Performance, которая летом проезжает в среднем 510 км, летом при полной зарядке показывает максимум 482 км.
Львиную долю заряда забирает обогрев салона –  в среднем несколько десятков километров. Поэтому зимой водителю электрокара приходится чаще подзаряжаться.

А вот времени на это уходит больше. Особенно, если машина несколько дней стояла на морозе.

В сравнении с дизельными или бензиновыми машинами проблем с эксплуатацией у электромобилей меньше. Но рассчитывать на значительную экономию зимой не стоит.

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