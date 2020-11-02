В Европе впервые продали больше электромобилей, чем авто с дизельными двигателями
В сентябре европейцы приобрели 15 702 Tesla Model 3, сделав модель самой популярной и востребованной в сегменте.
Несмотря на то, что опередить машины с бензиновыми двигателями электрокарам пока не под силу, они сумели оставить позади дизельные авто в Европе.
Данные предоставила исследовательская компания JATO Dynamic.
Исторический момент произошел в сентябре текущего года.
По мнению аналитиков, такой результат является следствием не только высокого спроса на экологический транспорт, но и резкого падения привлекательности для потребителя дизельных авто, которые скоро запретят в некоторых странах.
Напомним,