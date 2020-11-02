В Европе впервые продали больше электромобилей, чем авто с дизельными двигателями

2 ноября 2020 23:00 Алла Лысак
В Европе впервые продали больше электромобилей, чем авто с дизельными двигателями
В Европе впервые продали больше электромобилей, чем авто с дизельными двигателями
pixabay.com

В сентябре европейцы приобрели 15 702 Tesla Model 3, сделав модель самой популярной и востребованной в сегменте.

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Электромобили постепенно отвоевывают себе все более существенную долю рынка в развитых странах Европейского союза.

Несмотря на то, что опередить машины с бензиновыми двигателями электрокарам пока не под силу, они сумели оставить позади дизельные авто в Европе.

Данные предоставила исследовательская компания JATO Dynamic.

Исторический момент произошел в сентябре текущего года.

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В 27 странах ЕС всего продали 1,3 млн автомобилей, 47 % из них – автомобили, работающие на бензине, а у электрокаров и дизельных – по 25% (но при точном пересчете электрокары все-таки впереди).

По мнению аналитиков, такой результат является следствием не только высокого спроса на экологический транспорт, но и резкого падения привлекательности для потребителя дизельных авто, которые скоро запретят в некоторых странах.

Напомним,

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