Блогер заказал электрокар из Китая за 40 тыс. долларов, а получил недоразумение

25 сентября 2020 11:30 Алла Лысак
Блогер заказал электрокар из Китая за 40 тыс. долларов, а получил недоразумение
Блогер заказал электрокар из Китая за 40 тыс. долларов, а получил недоразумение (видео)
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Покупки из Китая все еще приносят некоторым покупателям боль и разочарование.

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Блогер, ведующий канал под названием The Inja, рассказал о своем опыте покупки автомобиля у китайского онлайн продавца.

Я заказал элетрический суперкар из Китая. Несмотря на то, что продавцы из Китая уже подводили меня. Возможно, не стоило делать крупный заказ. Но я сделал, заказал спортивный автомобиль Qiantu K50,  но китайцы прислали, скажем так, мелкую модель.

Речь идет о сайте Alibaba, на котором мужчина приобрел электрическое спортивное купе Qiantu K50 за 29 тысяч долларов. Учитывая доставку из КНР, блогеру пришлось заплатить за новенький автомобиль 40 тысяч долларов.

Тем не менее стоимость авто все еще была сравнительно низкой.

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Оригинальный Qiantu K50 входит в линейку люксовых суперкаров Qiantu Motor, он имеет электрическую установку с мощностью в 400 лошадиных сил, а в Америке такой автомобиль ожидается по цене 125 тыс. долларов.

Когда блогер получил посылку, он сразу же понял, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Продавец не зря обошелся без фотографий и логотипа марки суперкара, а стоимость машины в 4 раза дешевле, чем на рынке, сразу стала понятной. 

Внутри посылки  оказался миниатюрный бело-розовый электрический хэтчбек неизвестной марки, похожий на игрушечный. 

Напомним,

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