СМИ: Илон Маск собирается напечатать вакцину от коронавируса
Американский миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск планирует купить немецкую фирму CureVac, чтобы производить вакцину от COVID-19.
Вакцину Маск планирует производить на ДНК-принтерах, создав макро-фабрики по всему миру, а доставлять все необходимое оборудование на новую фабрику миллиардер будет при помощи своего завода Tesla Grohmann Automation в Германии.
В издании отмечают, что почти четверть акций CureVac принадлежит немецкому государству, соответственно, покупку должен одобрить министр экономики страны. Пока неизвестно, велись ли уже переговоры по этому поводу.
Напомним,