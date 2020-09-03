СМИ: Илон Маск собирается напечатать вакцину от коронавируса

Американский миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск планирует купить немецкую фирму CureVac, чтобы производить вакцину от COVID-19.

Илон Маск уже провел встречу с руководством компании, именно за этим он на днях и отправился в Берлин, пишет издание Bild.

Вакцину Маск планирует производить на ДНК-принтерах, создав макро-фабрики по всему миру, а доставлять все необходимое оборудование на новую фабрику миллиардер будет при помощи своего завода Tesla Grohmann Automation в Германии.

В издании отмечают, что почти четверть акций CureVac принадлежит немецкому государству, соответственно, покупку должен одобрить министр экономики страны. Пока неизвестно, велись ли уже переговоры по этому поводу.

Отметим, что ныне в мире разрабатывается более 20 вакцин от коронавируса, некоторые уже находятся на этапе клинических испытаний. Однако масштабный выпуск, при условии, что препараты покажут эффективность, фармкомпании наладят не ранее 2021 года.

Напомним,