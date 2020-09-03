СМИ: Илон Маск собирается напечатать вакцину от коронавируса

3 сентября 2020 23:00 Алла Лысак
СМИ: Илон Маск собирается напечатать вакцину от коронавируса
СМИ: Илон Маск собирается напечатать вакцину от коронавируса
Fotobank / GettyImages

Американский миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск планирует купить немецкую фирму CureVac, чтобы производить вакцину от COVID-19.

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Илон Маск уже провел встречу с руководством компании, именно за этим он на днях и отправился в Берлин, пишет издание Bild. 

Вакцину Маск планирует производить на ДНК-принтерах, создав макро-фабрики по всему миру, а доставлять все необходимое оборудование на новую фабрику миллиардер будет при помощи своего завода Tesla Grohmann Automation в Германии.

В издании отмечают, что почти четверть акций CureVac принадлежит немецкому государству, соответственно, покупку должен одобрить министр экономики страны. Пока неизвестно, велись ли уже переговоры по этому поводу.

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Отметим, что ныне в мире разрабатывается более 20 вакцин от коронавируса, некоторые уже находятся на этапе клинических испытаний. Однако масштабный выпуск, при условии, что препараты покажут эффективность, фармкомпании наладят не ранее 2021 года. 

Напомним,

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