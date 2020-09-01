Не 100%: в ВОЗ рассказали о вероятной эффективности вакцины от коронавируса
Вакцина от коронавируса, скорее всего, не будет иметь эффективность в сто процентов.
По словам сотрудницы Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, в этом случае вакцина может быть зарегистрирована.
Однако показатель в 50%, скорее всего, не обрадует самых пациентов, ведь такой порог эффективности будет означать, что останется существенная вероятность заболеть COVID-19 даже после вакцинации из-за того, что антитела не сформировались.
Если эффективность вакцины окажется ниже 30%, то ее регистрировать нет смысла.
Напомним,