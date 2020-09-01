Не 100%: в ВОЗ рассказали о вероятной эффективности вакцины от коронавируса

1 сентября 2020 23:00 Алла Лысак
Не 100%: в ВОЗ рассказали о вероятной эффективности вакцины от коронавируса
Не 100%: в ВОЗ рассказали о вероятной эффективности вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса, скорее всего, не будет иметь эффективность в сто процентов.

Читайте такжеУченые создали первую вакцину от коронавируса: что с ней не так
В ВОЗ официально заявили, что эффективность новой вакцины еще не определена. В организации хотели бы, чтобы показатель формирования иммунитета находился хотя бы на уровне 50 процентов.

По словам сотрудницы Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, в этом случае вакцина может быть зарегистрирована.

Однако показатель в 50%, скорее всего, не обрадует самых пациентов, ведь такой порог эффективности будет означать, что останется существенная вероятность заболеть COVID-19 даже после вакцинации из-за того, что антитела не сформировались.

Если эффективность вакцины окажется ниже 30%, то ее регистрировать нет смысла.

Читайте такжеУкраинские фармкомпании тестируют четыре вакцины от коронавируса: что известно
Отметим, что в ВОЗ сообщили, что вакцина от коронавируса должна распределяться между странами вне зависимости от их богатства и политических интересов, чтобы быстрее победить пандемию COVID-19.

Напомним,

Облако тегов

вирус вакцина коронавирус Коронавирус в Украине коронавирус 2020

Материалы по теме

Украинцам перед госпитализацией придется сдать тест на коронавирус за свой счет — Минздрав
Наука и техника

Украинцам перед госпитализацией придется сдать тест на коронавирус за свой счет — Минздрав
Украинский телеведущий вместе с женой заразился коронавирусом после отдыха на Шацких озерах
Новости

Украинский телеведущий вместе с женой заразился коронавирусом после отдыха на Шацких озерах
Майже колишні: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 01.09.2020)
Телешоу

Майже колишні: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 01.09.2020)
Анна Семенович взбудоражила Сеть сменой имиджа и нарвалась на критику
Новости

Анна Семенович взбудоражила Сеть сменой имиджа и нарвалась на критику

Популярное на сайте

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

Популярное видео

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK