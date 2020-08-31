Как поехать в отпуск с 1 сентября: красная и зеленая зоны, документы, нужен ли ПЦР-тест на коронавирус
Что понадобится украинским туристам для поездок за границу осенью 2020?
Египет
Проверьте ваш документ с результатами ПЦР-теста, в нем должна быть такая информация:
- точное время сдачи,
- дата проведения теста,
- подтверждение, что тест был сделан в официальной лаборатории,
- печать лаборатории,
- вид теста на коронавирус,
- подтверждение тестирования типа RT-PCR.
Шри-Ланка
Для получения визы украинцу придется забронировать отель, составить маршрут по стране, взять обратный билет в Украину и оплатить медицинскую страховку.
Перед посадкой на рейс или по прибытии в Шри-Ланку у туристов проверяют наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа.
Хорватия
Хорватия разрешает въезд украинцам, сделавшим тест на коронавирус в ближайшие 48 часов.
Кроме того, требуется регистрация на сайте Министерства иностранных дел Хорватии, а также медицинская страховка. Сейчас добраться до Хорватии проще всего чартерными рейсами или на собственном транспортном средстве.
ОАЭ
Красная зона с 30 августа
С 30 августа в так называемой красной зоне оказались 57 государств, например, Черногория, Албания, Израиль, Испания, Румыния, Молдова и США.
Если вы собираетесь поехать в одну из стран в красной зоне, имейте в виду, что по прибытию домой придется сдать тест на коронавирус или отбыть двухнедельную самоизоляцию под контролем государства.
Напомним,