Как поехать в отпуск с 1 сентября: красная и зеленая зоны, документы, нужен ли ПЦР-тест на коронавирус

Как поехать в отпуск с 1 сентября: красная и зеленая зоны, документы, нужен ли ПЦР-тест

Что понадобится украинским туристам для поездок за границу осенью 2020?

Египет

Попасть в Египет можно только после получения отрицательного результата ПЦР-теста, предъявить его попросят в аэропорту. Обратите внимание, что действительным считается тест, сделанный не позднее 48 часов, а предъявить его должны все туристы, которые достигли шестилетнего возраста.

Проверьте ваш документ с результатами ПЦР-теста, в нем должна быть такая информация:

точное время сдачи,

дата проведения теста,

подтверждение, что тест был сделан в официальной лаборатории,

печать лаборатории,

вид теста на коронавирус,

подтверждение тестирования типа RT-PCR.

Шри-Ланка

Шри-Ланка разрешила въезд в страну как отдельным лицам, так и группам с семьями. Но у туриста должна быть действующая виза, выдавать ее будут на 30 дней с возможностью продления до 6 месяцев в аэропорту.

Для получения визы украинцу придется забронировать отель, составить маршрут по стране, взять обратный билет в Украину и оплатить медицинскую страховку.

Перед посадкой на рейс или по прибытии в Шри-Ланку у туристов проверяют наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа.

Как поехать в отпуск с 1 сентября: красная и зеленая зоны, документы, нужен ли ПЦР-тест

Хорватия

Хорватия разрешает въезд украинцам, сделавшим тест на коронавирус в ближайшие 48 часов.

Кроме того, требуется регистрация на сайте Министерства иностранных дел Хорватии, а также медицинская страховка. Сейчас добраться до Хорватии проще всего чартерными рейсами или на собственном транспортном средстве.

ОАЭ

Без теста на коронавирус не обойдется (сделайте не позднее чем за 48 часов до пересечения границы), зато после возвращения из Объединенных Арабских Эмиратов туристам не требуется придерживаться самоизоляции.

Как поехать в отпуск с 1 сентября: красная и зеленая зоны, документы, нужен ли ПЦР-тест

Красная зона с 30 августа

С 30 августа в так называемой красной зоне оказались 57 государств, например, Черногория, Албания, Израиль, Испания, Румыния, Молдова и США.

Если вы собираетесь поехать в одну из стран в красной зоне, имейте в виду, что по прибытию домой придется сдать тест на коронавирус или отбыть двухнедельную самоизоляцию под контролем государства.

Как поехать в отпуск с 1 сентября / открытый источник

Как поехать в отпуск с 1 сентября / открытый источник

Как поехать в отпуск с 1 сентября / открытый источник

Напомним,