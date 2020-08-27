Вам срочно пора к врачу: инфекционист раскрыла симптомы тяжелой формы коронавируса
27 августа 2020 09:30
Вам срочно пора к врачу: инфекционист раскрыла симптомы тяжелой формы коронавируса
Как проявляется тяжелая форма коронавируса?
COVID-19.
Коронавирус опасен тем, что его течение сложно предсказать. Кризис возникает молниеносно, очень важно, чтобы человек отслеживал свое самочувствие, забил тревогу на первых стадиях тяжелой формы вирусной инфекции.По словам медика, когда коронавирус начинает представлять серьезную угрозу для здоровья, возникают такие симптомы:
- температура выше 38,
- ломота в теле,
- головная боль,
- усталость без причины.
Если вы потерял обоняние или столкнулись с проблемами в работе органов ЖКТ, то волноваться, скорее всего, не о чем.
Мы уже знаем, что эти симптомы указывают на легкое течение.
Напомним,