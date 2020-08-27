Вам срочно пора к врачу: инфекционист раскрыла симптомы тяжелой формы коронавируса

27 августа 2020 09:30 Алла Лысак
Вам срочно пора к врачу: инфекционист раскрыла симптомы тяжелой формы коронавируса
Вам срочно пора к врачу: инфекционист раскрыла симптомы тяжелой формы коронавируса

Как проявляется тяжелая форма коронавируса?

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Кэролин Хемсли, клинический начальник подразделения по инфекционным заболеваниям клиники в Лондоне, рассказала о нескольких маркерах тяжелой формы нового вирусного заболевания COVID-19.

Коронавирус опасен тем, что его течение сложно предсказать. Кризис возникает молниеносно, очень важно, чтобы человек отслеживал свое самочувствие, забил тревогу на первых стадиях тяжелой формы вирусной инфекции.
По словам медика, когда коронавирус начинает представлять серьезную угрозу для здоровья, возникают такие симптомы:

  • температура выше 38,
  • ломота в теле,
  • головная боль,
  • усталость без причины.

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У некоторых проявляются и респираторные симптомы коронавируса, например, сухой кашель, боль в горле, заложенность носа.

Если вы потерял обоняние или столкнулись с проблемами в работе органов ЖКТ, то волноваться, скорее всего, не о чем.

Мы уже знаем, что эти симптомы указывают на легкое течение.

Напомним,

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