Сын Владимира Зеленского переболел коронавирусом

Пандемия коронавируса не отступает. Даже наоборот, - бьет новые рекорды.

Вирусом Covid-19 уже переболело множество иностранных и отечественных звезд. Среди них Ольга Куриленко , Алисса Милано, Том Хенкс, Иванна Сахно и другие.

В июне вирус настиг и супругу президента Украины Владимира Зеленского Елену. Женщине пришлось провести несколько недель в стенах одной из киевских больниц.

Но, как оказалось, не только жене Зеленского пришлось бороться с вирусом. Одновременно с Еленой, коронавирусной инфекцией переболел и их сын – 7-лений Кирилл.

Владимир Зеленский с семьей / instagram.com/olenazelenska_official

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время своей рабочей поездки в Николаевскую область. В беседе с журналистами президент отметил очевидный факт, что дети легче переносят эту болезнь, чем взрослые.

Коронавирусом заболела моя жена. И сын, кстати, тоже. Они вместе лечились в больнице, - говорит Зеленский. - И дети переносят это как дети: я считаю более или менее нормально, только температура и все родители занимаются этим и волнуются, то взрослые переносят эту болезнь очень сложно. Даже те взрослые, которые, скажем так, молодые, здоровые, занимаются спортом.

Напомним,