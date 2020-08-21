Сын Владимира Зеленского переболел коронавирусом

21 августа 2020 12:15 Юлия Крутиева
Сын Владимира Зеленского переболел коронавирусом
Владимир Зеленский с семьей
instagram.com/olenazelenska_official

Пандемия коронавируса не отступает. Даже наоборот, - бьет новые рекорды.

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Вирусом Covid-19 уже переболело множество иностранных и отечественных звезд. Среди них Ольга Куриленко, Алисса Милано, Том Хенкс, Иванна Сахно и другие.

В июне вирус настиг и супругу президента Украины Владимира Зеленского Елену. Женщине пришлось провести несколько недель в стенах одной из киевских больниц.

Но, как оказалось, не только жене Зеленского пришлось бороться с вирусом. Одновременно с Еленой, коронавирусной инфекцией переболел и их сын – 7-лений Кирилл.

Владимир Зеленский с семьей / instagram.com/olenazelenska_official
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Об этом Владимир Зеленский рассказал во время своей рабочей поездки в Николаевскую область. В беседе с журналистами президент отметил очевидный факт, что дети легче переносят эту болезнь, чем взрослые.

Коронавирусом заболела моя жена. И сын, кстати, тоже. Они вместе лечились в больнице, - говорит Зеленский. - И дети переносят это как дети: я считаю более или менее нормально, только температура и все родители занимаются этим и волнуются, то взрослые переносят эту болезнь очень сложно. Даже те взрослые, которые, скажем так, молодые, здоровые, занимаются спортом.

Напомним, 

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