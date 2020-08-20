След: актеры, которые сыграют главные роли в украинской адаптации детективного сериала
Уже 11 сентября на телеканале СТБ состоится премьера детективного сериала "След" - украинской адаптации известного формата компании TeleAlliance Israel производства SPACE Production.
По сюжету структура «ОСА» ("Особливої слідчої агенції") объединяет уникальных специалистов разных областей: патологоанатома, баллиста, аналитика, оперативников, лаборантов, детективов, айтишников и др. Под руководством главы организации Ольги Сергеевны Косач (коллеги прозвали ее "оса") они проводят весь спектр сложных экспертиз, исследований и оказывают помощь полиции в раскрытии самых тяжких преступлений.
Кто сыграет главные роли в украинской адаптации
Татьяна Кравченко – украинская актриса и телеведущая исполнила роль главы организации и полковника полиции Ольги Косач. Татьяна родилась 30 мая 1976 года в семье народного артиста Украинской ССР Александра Ивановича Кравченко и заслуженного работника культуры УССР Зои Борисовны Кравченко. Все детство прошло за кулисами, поэтому вопрос о выборе будущей профессии не стоял. Сразу после школы Татьяна поступила в Киевский государственный театральный институт им. И. Карпенко-Карого.
Алексей Суровцев сыграл майора спецназа, старшего оперуполномоченного, следователя-оперативника Тараса Рымаря. Алексей Суровцев больше 15 лет занимался плаванием, но хотел стать… стриптизером. После окончания школы поступил в Днепропетровский институт физкультуры. Спустя некоторое время ему удалось стать танцором эротического жанра. Сейчас он известен публике как Mr. Strike. Уйти в сферу кино и театра Алексей решил не так давно, однако благодаря таланту и незаурядной внешности он в этом активно развивается.
Елена Вознесенская сыграла судмедэксперта и патологоанатома Марию Небесную. Елена родилась и выросла в Запорожье. После школы поступила в Харьковский университет МВД, однако на последнем курсе перевелась на другую специальность и получила диплом юриста, журналиста и филолога. Потом переехала в Киев, где начала работать на телевидении в качестве ведущей новостей. Но после первой сыгранной роли решила не останавливаться. Сейчас Елена работает ведущей и снимается в кино.
Богдан Рубан сыграл роль хакера, биолога и химика, руководителя аналитического отдела Станислава Шугаева. Богдан Рубан родился в Запорожье. С самого детства занимался спортивно-бальными танцами. Танцевал в балете «Freedom» под руководством Елены Коляденко. После окончания школы поступил в Запорожский национальный университет на факультет актерского мастерства. После четвертого курса перевелся в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого.
Александр Боднар исполнил роль майора спецназа, старшего оперуполномоченного, следователя-оперативника Ярослава Гайворона. Родился 21 июля 1991 года, окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого.
Альбина Перерва сыграла биолога, эксперта-криминалиста Альбину Панчук. Родилась 4 января 1989 года. Окончила Национальный авиационный университет по специальности экобиотехнологии. Стала известно благодаря сериалити «Киев днем и ночью».