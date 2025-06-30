Переможниця «МастерШеф» Наталка Нікішина розповіла про рівноправ’я в родині

30 червня 2025 23:46 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Переможниця «МастерШеф» Наталка Нікішина розповіла про рівноправ’я в родині
Переможниця «МастерШеф» Наталка Нікішина
Пресслужба Нового каналу

Наталка Нікішина, переможниця 14-го сезону кулінарного шоу «МастерШеф», в ефірі шоу «єПитання» розповіла про домовленості з коханим чоловіком.

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Для того щоб спільний побут не став причиною конфліктів та сварок, варто розділити зони відповідальності. Саме таке правило діє у стосунках Наталки Нікішиної. Про це вона розповіла на знімальному майданчику шоу «єПитання» на Новому каналі та поділилась рецептом взаєморозуміння. 

У домі головний чоловік, я – головна на кухні. Але там він відповідає за чистоту, – поділилася Наталка Нікішина. – Я готую, він завжди все миє. Отаке в нас рівноправ’я. Поїли – помив, ідеальний чоловік (сміється).

Переможниця «МастерШеф» Наталка Нікішина / Пресслужба Нового каналу

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Якби не коханий Наталки, вона б ніколи не наважилася взяти участь у телевізійному шоу. 

Я б не пішла на проєкт, якби мене не підтримував мій коханий чоловік, він із самого початку сказав мені «Йди», – зізналась Наталка. – Без цієї підтримки я б не наважилася. Звісно, що моя мама, близькі родичі теж підтримували, і я їм дуже вдячна за це. Ну, і я трішки вірила в себе.

Нагадаємо, 

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