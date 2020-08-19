Как и почему менялись напарницы Сергея Притулы в шоу Хто зверху?: от Фреймут до Никитюк
За десять сезонов проекта Нового канала Сергей Притула успел "пережить" трех соведущих. Вспоминаем, почему так получилось.
Ольга Фреймут ушла к другим
В 2012 году Новый канал запустил «Хто зверху?» с самыми популярными ведущими того времени – Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут, от чьего творческого тандема зрители были без ума. Вместе они записали два сезона проекта и собирались зайти в съемки третьего, когда Фреймут без предупреждения объявила о своем уходе на другой канал.
Все було гаразд аж до 2013 року, коли за Ольгу Фреймут почали конкурувати одразу два канали. Я 16 грудня зустрівся з Фреймут і спитав: «Ти лишишся на каналі чи підеш до конкурентів?» І вона сказала: «Сергійку, я залишаюся». А через кілька днів мені зателефонував продюсер шоу і сказав, що Оля підписала контракт з іншим каналом, – рассказал Притула. – Тобто 16-го мені сказала, що лишається, а вже 19-го підписала контракт. Такі ножі в спину я дуже не люблю.
Екатерина Варнава оказалась под запретом
Ми переглядали кандидатури багатьох дівчат. Були кілька, які гарно відпрацювали на трактах, але все одно залишалося відчуття, що чогось не вистачало для повного щастя. І тут на кастинг прийшла Катя. Прийшла, побачила і перемогла, – рассказал Сергей Притула. – Варнава реально була найкраща на кастингах. Затвердження ведучої на цей проект – це питання, яке вирішує не одна людина, потрібне погодження цілої групи людей. І всі одностайно після трактів сказали – Варнава.
Екатерине удалось провести четыре сезона, пока в 2017 году СБУ не запретила ей въезд в Украину. И команде снова пришлось искать новую соведущую для Притулы.
Леся Никитюк пережила всех девушек-ведущих
Мы с Катей хорошо общались, когда я участвовала в «Хто зверху?». Она говорила, что видит меня следующей ведущей этого проекта. Так и получилось, – улыбается Леся Никитюк. – Я уже пережила всех девушек-ведущих, осталось только Притулу выжить.
В том, что Леся Никитюк окажется на своем месте, не сомневался никто. Поэтому на «Хто зверху?» она попала даже без кастинга.
Ми переглядали кілька кандидатур, і це було вперше, коли на посаду ведучої не влаштовували кастинг. Всі одразу зійшлися на Лесі, – признался Сергей. – Перший сезон вона притиралася, потім запалилася, у другому була достатньо впевненою у собі, а вже у третьому почався її тріумф.
В очередной раз насладиться тандемом Сергея Притулы и Леси Никитюк вы сможете совсем скоро: премьера десятого, юбилейного сезона «Хто зверху?» – в четверг, 27 августа, в 19:00 на Новом канале!
Напомним,