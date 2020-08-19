Как и почему менялись напарницы Сергея Притулы в шоу Хто зверху?: от Фреймут до Никитюк

За десять сезонов проекта Нового канала Сергей Притула успел "пережить" трех соведущих. Вспоминаем, почему так получилось.

Ольга Фреймут ушла к другим

Десятый, юбилейный сезон «Хто зверху?» креативный продюсер и ведущий проекта Сергей Притула провел в компании Леси Никитюк. Уже 27 августа с 19:00 мы сможем наблюдать их противостояние, а пока предлагаем вспомнить, как менялись соведущие Притулы в одном из самых рейтинговых проектов Нового канала.

В 2012 году Новый канал запустил «Хто зверху?» с самыми популярными ведущими того времени – Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут, от чьего творческого тандема зрители были без ума. Вместе они записали два сезона проекта и собирались зайти в съемки третьего, когда Фреймут без предупреждения объявила о своем уходе на другой канал.

Сергей Притула и Ольга Фреймут / пресс-служба Нового канала

Все було гаразд аж до 2013 року, коли за Ольгу Фреймут почали конкурувати одразу два канали. Я 16 грудня зустрівся з Фреймут і спитав: «Ти лишишся на каналі чи підеш до конкурентів?» І вона сказала: «Сергійку, я залишаюся». А через кілька днів мені зателефонував продюсер шоу і сказав, що Оля підписала контракт з іншим каналом, – рассказал Притула. – Тобто 16-го мені сказала, що лишається, а вже 19-го підписала контракт. Такі ножі в спину я дуже не люблю.

Екатерина Варнава оказалась под запретом

Так как команда «Хто зверху?» уже подготовилась к съемкам третьего сезона, пришлось срочно искать замену Фреймут. Тракты (пробы для ведущих, — прим. ред.) длились более трех месяцев, пока канал не нашел достойную соперницу Сергею Притуле – участницу Comedy Woman Екатерину Варнаву.

Катя Варнава и Сергей Притула / пресс-служба Нового канала

Ми переглядали кандидатури багатьох дівчат. Були кілька, які гарно відпрацювали на трактах, але все одно залишалося відчуття, що чогось не вистачало для повного щастя. І тут на кастинг прийшла Катя. Прийшла, побачила і перемогла, – рассказал Сергей Притула. – Варнава реально була найкраща на кастингах. Затвердження ведучої на цей проект – це питання, яке вирішує не одна людина, потрібне погодження цілої групи людей. І всі одностайно після трактів сказали – Варнава.

Екатерине удалось провести четыре сезона, пока в 2017 году СБУ не запретила ей въезд в Украину. И команде снова пришлось искать новую соведущую для Притулы.

Леся Никитюк пережила всех девушек-ведущих

Имя новой соперницы Сергея Притулы предсказала сама Варнава. Когда Леся Никитюк – на то время ведущая популярного тревел-шоу – была участницей «Хто зверху?», Екатерина произнесла фразу, которая стала пророческой.

Мы с Катей хорошо общались, когда я участвовала в «Хто зверху?». Она говорила, что видит меня следующей ведущей этого проекта. Так и получилось, – улыбается Леся Никитюк. – Я уже пережила всех девушек-ведущих, осталось только Притулу выжить.

Сергей Притула и Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала

В том, что Леся Никитюк окажется на своем месте, не сомневался никто. Поэтому на «Хто зверху?» она попала даже без кастинга.

Ми переглядали кілька кандидатур, і це було вперше, коли на посаду ведучої не влаштовували кастинг. Всі одразу зійшлися на Лесі, – признался Сергей. – Перший сезон вона притиралася, потім запалилася, у другому була достатньо впевненою у собі, а вже у третьому почався її тріумф.

В очередной раз насладиться тандемом Сергея Притулы и Леси Никитюк вы сможете совсем скоро: премьера десятого, юбилейного сезона «Хто зверху?» – в четверг, 27 августа, в 19:00 на Новом канале!

Напомним,