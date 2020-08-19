Сергей Бабкин планирует со Снежаной четвертого ребенка: Уже кручу в голове имя
Супруги Сергей и Снежана Бабкины воспитывают трех детей – 13-летнего Артура, 9-летнюю Веселину и Елисея, который появился на свет год назад.
Я не люблю слово «планировать». Разве что на дельтаплане в небе. Я поклоняюсь природе, времени, Господу Богу и всем силам, которые оберегают нас. Мы всех своих детей хотели и ждали. Очень сильно желали, чтоб они у нас появились. И если высшие силы будут благосклонны к нам и предоставят все, чтобы это случилось ещё раз, то оно произойдет обязательно.
Музыкант однозначно бы хотел еще ребенка. В то же время он понимает, что супруги только год назад стали родителями третий раз.
Конечно, я бы хотел еще ребенка, – заявил Сергей Бабкин. – Говорил об этом до рождения Елисея и говорю сейчас. У Снежи другое мнение и ее можно понять. Третий ребенок, она только год назад родила, какое еще пополнение. Но я уже кручу в голове имя. В глубине души во мне что-то откликнулось, будто кто-то подошел сзади и шепнул.
Напомним,