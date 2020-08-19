3-летняя дочь Ольги Фреймут пошла в школу: трогательные моменты с первого звонка

19 августа 2020 13:05 Юлия Крутиева
3-летняя дочь Ольги Фреймут пошла в школу: трогательные моменты с первого звонка
Телеведущая Ольга Фреймут
instagram.com/freimutolia

В семье телеведущей Ольги Фреймут наступил один из важных и очень трогательных моментов.

Читайте такжеКатя Осадчая и Юрий Горбунов: как за многие годы работы на канале 1+1 изменились звездные супруги
Несмотря на то, что 1 сентября наступит через две недели, в некоторых частных школах уже начинается учебный год. В семье Ольги Фреймут и ее супруга Владимира Локотко появилась еще одна ученица.

3-летняя дочь пары Евдокия сегодня услышала свой первый звонок. Какая реакция и эмоции были у малышки – Ольга Фреймут рассказала в своем Инстаграм. Также телеведущая поделилась серией ярких снимков.

Ольга Фреймут с дочкой Евдокией и сыном Валерием / instagram.com/freimutolia

Перший день школи. Євдокія вперше пішла в школу з братом та сестрою! – пишет в Сети экс-ведущая программы Ревизор. – Ми думали, будуть сльози - донечка побігла до вчителя з великою радістю. Пані Лаура навіть за нею не встигала.

Дети Ольги Фреймут - Валерий и Евдокия / instagram.com/freimutolia

Многие подписчики задались вопросом, почему в таком раннем возрасте Евдокия пошла в школу. Ведь ей всего 3 года. Ольга Фреймту ответила:

На улице август. Я знаю, что ребенку всего три года. Но такая система образования в данной школе.

Оля Фреймут с мужем Владимиром Локотко / instagram.com/freimutolia

Отметим, что в такой важный для Евдокии день ее пришли поддержать все члены семьи: мама, папа, старшие брат и сестра – Злата и Валерий.

Фолловеры Ольги Фреймут не смогли не отметить невероятную схожесть Евдокии со старшей своей сестрой Златой. А вот у Валерия взгляд один в один как у его отца.

Напомним,

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Ольга Фреймут социальные сети школа новости Владимир Локотко первый звонок

Материалы по теме

Юлия Савичева впервые показала публике свою 3-летнюю дочь
Новости

Юлия Савичева впервые показала публике свою 3-летнюю дочь
Гороскоп на 20 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 20 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Настя Каменских позировала на лугу абсолютно голой, вызвав фурор в Сети
Новости

Настя Каменских позировала на лугу абсолютно голой, вызвав фурор в Сети
Хорошее здоровье на Интере: смотреть онлайн выпуск (эфир от 19.08.2020)
Телешоу

Хорошее здоровье на Интере: смотреть онлайн выпуск (эфир от 19.08.2020)

Популярное на сайте

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея

Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея
Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе

Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе
14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное видео

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 15.08.2020

Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 15.08.2020
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK