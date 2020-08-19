3-летняя дочь Ольги Фреймут пошла в школу: трогательные моменты с первого звонка

В семье телеведущей Ольги Фреймут наступил один из важных и очень трогательных моментов.

Несмотря на то, что 1 сентября наступит через две недели, в некоторых частных школах уже начинается учебный год. В семье Ольги Фреймут и ее супруга Владимира Локотко появилась еще одна ученица.

3-летняя дочь пары Евдокия сегодня услышала свой первый звонок. Какая реакция и эмоции были у малышки – Ольга Фреймут рассказала в своем Инстаграм. Также телеведущая поделилась серией ярких снимков.

Ольга Фреймут с дочкой Евдокией и сыном Валерием / instagram.com/freimutolia

Перший день школи. Євдокія вперше пішла в школу з братом та сестрою! – пишет в Сети экс-ведущая программы Ревизор. – Ми думали, будуть сльози - донечка побігла до вчителя з великою радістю. Пані Лаура навіть за нею не встигала.

Дети Ольги Фреймут - Валерий и Евдокия / instagram.com/freimutolia

Многие подписчики задались вопросом, почему в таком раннем возрасте Евдокия пошла в школу. Ведь ей всего 3 года. Ольга Фреймту ответила:

На улице август. Я знаю, что ребенку всего три года. Но такая система образования в данной школе.

Оля Фреймут с мужем Владимиром Локотко / instagram.com/freimutolia

Отметим, что в такой важный для Евдокии день ее пришли поддержать все члены семьи: мама, папа, старшие брат и сестра – Злата и Валерий.

Фолловеры Ольги Фреймут не смогли не отметить невероятную схожесть Евдокии со старшей своей сестрой Златой. А вот у Валерия взгляд один в один как у его отца.

Напомним,