3-летняя дочь Ольги Фреймут пошла в школу: трогательные моменты с первого звонка
В семье телеведущей Ольги Фреймут наступил один из важных и очень трогательных моментов.
3-летняя дочь пары Евдокия сегодня услышала свой первый звонок. Какая реакция и эмоции были у малышки – Ольга Фреймут рассказала в своем Инстаграм. Также телеведущая поделилась серией ярких снимков.
Перший день школи. Євдокія вперше пішла в школу з братом та сестрою! – пишет в Сети экс-ведущая программы Ревизор. – Ми думали, будуть сльози - донечка побігла до вчителя з великою радістю. Пані Лаура навіть за нею не встигала.
Многие подписчики задались вопросом, почему в таком раннем возрасте Евдокия пошла в школу. Ведь ей всего 3 года. Ольга Фреймту ответила:
На улице август. Я знаю, что ребенку всего три года. Но такая система образования в данной школе.
Отметим, что в такой важный для Евдокии день ее пришли поддержать все члены семьи: мама, папа, старшие брат и сестра – Злата и Валерий.
Фолловеры Ольги Фреймут не смогли не отметить невероятную схожесть Евдокии со старшей своей сестрой Златой. А вот у Валерия взгляд один в один как у его отца.
Напомним,