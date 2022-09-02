Учасник Improv Live Show Рома Міщеряков розповів про улюблений предмет та канікули

2 сентября 2022 16:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Учасник Improv Live Show Рома Міщеряков розповів про улюблений предмет та канікули
Учасник Improv Live Show Рома Міщеряков
Пресслужба Нового каналу

Ведучий реаліті Нового каналу «Пара на мільйон» та учасник Improv Live Show Рома Міщеряков розповів про шкільні роки.

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Зараз початок нового навчального року для дітей – привід не тільки для радості, а й для суму. Багато школярів цього року будуть вчитись онлайн – в когось в школі немає хорошого укриття, десь заклад розбомбили, а в когось школа опинилася в окупації. А так хочеться, щоб ці роки були в школярів сповнені усмішок, радості та щастя, як то було у ведучого «Пари на мільйон» на Новому каналі Роми Міщерякова.  

Обожнював перше вересня, – згадує він. – І зовсім не тому, що це початок нового навчального року. Просто напередодні батьки завжди купляли мені спортивну форму та портфель. Тому з нетерпінням чекав на ці подарунки. Бувало, що вони не встигали купити портфель, і я йшов до школи з пакетом (посміхається).

Учасник Improv Live Show Рома Міщеряков / Пресслужба Нового каналу

Улюбленим предметом зірки Нового каналу була математика, а ще він дуже добре грав у шахи. Навіть брав участь у першості школи.  

Учитель вигадав цікаві умови перед змаганнями, – розповідає він. – Гравець, який посів друге місце, змушений буде вимити весь клас. Ех, було дуже прикро тоді програти. Так, мені доводилося мити все приміщення.

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Не менш радісно згадує Рома й канікули, які він проводив у дворі. І навіть встигав підробляти. 

Однією з перших літніх робіт в дитинстві було розвантаження кавунів. Величезна фура з бахчею, – згадує він. – Але ми з таким ентузіазмом працювали. Ох! Нам, крім «зарплати» в розмірі 10 гривень, ще віддавали биті кавуни.

Нагадаємо, 

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