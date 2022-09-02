Учасник Improv Live Show Рома Міщеряков розповів про улюблений предмет та канікули
Ведучий реаліті Нового каналу «Пара на мільйон» та учасник Improv Live Show Рома Міщеряков розповів про шкільні роки.
Обожнював перше вересня, – згадує він. – І зовсім не тому, що це початок нового навчального року. Просто напередодні батьки завжди купляли мені спортивну форму та портфель. Тому з нетерпінням чекав на ці подарунки. Бувало, що вони не встигали купити портфель, і я йшов до школи з пакетом (посміхається).
Улюбленим предметом зірки Нового каналу була математика, а ще він дуже добре грав у шахи. Навіть брав участь у першості школи.
Учитель вигадав цікаві умови перед змаганнями, – розповідає він. – Гравець, який посів друге місце, змушений буде вимити весь клас. Ех, було дуже прикро тоді програти. Так, мені доводилося мити все приміщення.
Однією з перших літніх робіт в дитинстві було розвантаження кавунів. Величезна фура з бахчею, – згадує він. – Але ми з таким ентузіазмом працювали. Ох! Нам, крім «зарплати» в розмірі 10 гривень, ще віддавали биті кавуни.
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