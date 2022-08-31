Сергій Притула розповів, звідки бере кошти на зарплатню для працівників свого Фонду

Засновник Благодійного фонду Сергій Притула розповів, звідки бере гроші на зарплатню волонтерам, які працюють у нього на постійній основі.

З першого дня повномасштабної війни в Україні ведучому Нового каналу Сергію Притулі вдалось організувати свою волонтерську діяльність, якою він займався останні вісім років, так, що все запрацювало як годинник. На базі свого офісу в Києві він створив власний Благодійний фонд, де почали працювати не десять і не двадцять людей. З кожним днем кількість волонтерів збільшувалася, зв’язки поширювалися світом, а допомога ЗСУ примножувалась шаленими темпами.

Зараз щоденною роботою у Фонді займається, мабуть, сотні дві людей, – розповідає Притула. – Хтось працює на абсолютно волонтерських засадах. Є люди, які поєднують роботу в структурі Фонду з роботою, яка приносить їм прибуток. Наприклад, у нас є хороший козак Сергій, який цілий день працює у Фонді, ввечері переключається на виконання замовлень, які надходять на його невеличку IT-компанію. А потім він розбиває мені серце тим, що колеги кажуть: «Знаєш, а Сірий у нас працює і ще й донатить». Я прийшов його обійняти, сказати, що такі вчинки дуже шляхетні, а він відповів: «Мені в цьому сенсі просто! Я бачу, куди даю гроші, і точно знаю, що вони ефективно використовуються».

Сергій Притула / instagram.com/siriy_ua

Сергій Притула зауважив, що є люди, які працюють виключно у його Благодійному фонді.

Такі працівники мають певну фінансову підтримку завдяки деяким українським бізнесам, які прийняли для себе рішення допомагати нашому колективу, – говорить він.

Працівники Фонду Сергія Притули / instagram.com/siriy_ua

Часто Притулі закидають у соцмережах, що він витрачає зібрані гроші на зарплатню працівникам Фонду. Хейт Сергія не лякає. Але без відповіді це питання не залишилося. Все справедливо!

Люди, які мене трішки не люблять, починають розганяти історії, що Притула може брати гроші на роботу Фонду з тих коштів, які приходять на рахунки. Кажу вам одразу – це нісенітниця! – пояснює волонтер. – Усі звикли, що згідно чинного законодавства України фонд на утримання себе, на операційку може залишати до 20% з надходжень, які акумулюються на його рахунках. З рахунків Благодійного фонду Сергія Притули, на які ви донатите гроші, на роботу Фонду не береться ні копійки! Люди, які тут працюють, не отримують бонусів з тих грошей, які ви даєте на армію. Усе, що ви даєте на армію, йде на армію. Якщо людям, які в мене працюють, потрібна підтримка, то я йду до бізнесу, кланяюся йому в ніжки і прошу фінансово підтримати цих людей.

Сергій Притула закупив 1030 рацій / instagram.com/siriy_ua

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