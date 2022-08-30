Соломія Вітвіцька розповіла про брата-військовослужбовця: «Його частина однією з перших зазнала ракетного удару»

Торік до Дня Незалежності України команда ТСН вирушила у великий тур містами України. Тоді ніхто й подумати не міг, що рівно через рік вся країна опиниться у зовсім іншій реальності.

Ведуча ТСН і марафону «Єдині новини», Соломія Вітвіцька торік вела ефіри з Чернівців, Івано-Франківська, Тернополя, Луцьку та Рівного. Цьогоріч у святковому випуску ТСН до 31-річниці Незалежності ведуча повернулася до цих міст, аби дізнатись, як вони змінились за рік.

Тоді ми смакували найколоритніші страви, гребли на човнах озерами, гуляли панськими вулицями. Цьогоріч уся країна опинилася в зовсім іншій реальності. Під час нової фази війни ці міста стали містами відносного спокою. Але тут не припиняється робота заради перемоги. Захід України з перших днів повномасштабного вторгнення став і другою домівкою для понад 8 мільйонів переселенців, і хабом для гуманітарної допомоги, – каже Соломія до глядачів у своєму сюжеті.

Випуск ТСН 2022 День Незалежності / Пресслужба каналу 1+1

Торік у замку Любарта в Луцьку Соломія зустрілась з братом-військовослужбовцем. Втім нині Северин воює й останні пів року чи не єдиний спосіб побачитись і поспілкуватись – відеозв’язок. Ведуча зателефонувала брату прямо під час знімань сюжету.

Обіймаю, цілую! Все буде Україна! – каже брат Соломії під час онлайн-дзвінка.

Соломія Вітвіцька з братом Северином / Пресслужба каналу 1+1

Соломія ділиться, що з 2014 року Северин для неї приклад того, як військові переживають цю російську агресію. Ведуча їздила до брата в Севастополь, коли він був заблокований, напередодні псевдореферендуму. Потім за ним поїхала в АТО, коли навіть їхня мама ще не знала, що Северин поїхав туди. Його дружина, Емма, теж захисниця України.

Соломія Вітвіцька з братом і його дружиною / Пресслужба каналу 1+1

Я пишаюся братом і підтримую. Його частина однією з перших зазнала ракетного удару під час початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну. За ці пів року ми зрозуміли, що в нас немає жодного чужого міста, в нас є одна країна. Ми чекаємо на перемогу і вболіваємо за кожного захисника на фронті. Ми усвідомлюємо, що треба буде докласти багато зусиль аби відновити країну, і точно знаємо, що знову будемо вести наші випуски ось так – святково і весело – як і рік тому, – каже Соломія.

Соломія Вітвіцька з братом Северином / Пресслужба каналу 1+1

Сама Соломія від початку повномасштабної війни завдяки благодійним аукціонам і розіграшам встигла зібрати майже півтора мільйона гривень для ЗСУ. Днями стартувала нова благодійна ініціатива Вітвіцької разом з лавандовою локацією. Соломія закликає придбати букет із лаванди. Мінімальний донат – 100 гривень, але можна і більше. Усі вторговані кошти підуть на потреби ЗСУ.

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