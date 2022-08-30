Соломія Вітвіцька розповіла про брата-військовослужбовця: «Його частина однією з перших зазнала ракетного удару»
Торік до Дня Незалежності України команда ТСН вирушила у великий тур містами України. Тоді ніхто й подумати не міг, що рівно через рік вся країна опиниться у зовсім іншій реальності.
Тоді ми смакували найколоритніші страви, гребли на човнах озерами, гуляли панськими вулицями. Цьогоріч уся країна опинилася в зовсім іншій реальності. Під час нової фази війни ці міста стали містами відносного спокою. Але тут не припиняється робота заради перемоги. Захід України з перших днів повномасштабного вторгнення став і другою домівкою для понад 8 мільйонів переселенців, і хабом для гуманітарної допомоги, – каже Соломія до глядачів у своєму сюжеті.
Торік у замку Любарта в Луцьку Соломія зустрілась з братом-військовослужбовцем. Втім нині Северин воює й останні пів року чи не єдиний спосіб побачитись і поспілкуватись – відеозв’язок. Ведуча зателефонувала брату прямо під час знімань сюжету.
Обіймаю, цілую! Все буде Україна! – каже брат Соломії під час онлайн-дзвінка.
Я пишаюся братом і підтримую. Його частина однією з перших зазнала ракетного удару під час початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну. За ці пів року ми зрозуміли, що в нас немає жодного чужого міста, в нас є одна країна. Ми чекаємо на перемогу і вболіваємо за кожного захисника на фронті. Ми усвідомлюємо, що треба буде докласти багато зусиль аби відновити країну, і точно знаємо, що знову будемо вести наші випуски ось так – святково і весело – як і рік тому, – каже Соломія.
Сама Соломія від початку повномасштабної війни завдяки благодійним аукціонам і розіграшам встигла зібрати майже півтора мільйона гривень для ЗСУ. Днями стартувала нова благодійна ініціатива Вітвіцької разом з лавандовою локацією. Соломія закликає придбати букет із лаванди. Мінімальний донат – 100 гривень, але можна і більше. Усі вторговані кошти підуть на потреби ЗСУ.
Нагадаємо,