Андрій Бєдняков поділився зворушливими спогадами про Маріуполь

Ведучий проєкту Нового каналу «Де логіка?» Андрій Бєдняков розповів про рідний Маріуполь.

Ворог може зруйнувати будинки, але йому ніколи не знищити спогади й силу духу українців! За півроку війни ми довели всьому світу цю істину. Телеведучий Андрій Бєдняков , який родом з Маріуполя, підтвердив це у зворушливій розповіді про рідне місто.

Так сталося, що я багато подорожував. І хоч де б був – за кордоном, у Харкові на сесії чи на першій зйомці в Києві, де мені заплатили, потім завжди сідав у потяг і їхав додому, в рідний Маріуполь, – каже він. – Як і тисячі маріупольців, ми їхали однією дорогою, знаємо її напам’ять. Навіть зараз, коли заплющую очі, бачу її. Так, ніби це було вчора... Коли їдеш додому, то праворуч бачиш комбінат імені Ілліча і розумієш, що ти близько. За десять хвилин, уже ліворуч, бачиш завод «Азовсталь» і знаєш, що за три хвилини стоятимеш там – на пероні свого міста. В спину тобі дихає вітер з моря, а в обличчя – таксисти. І кожен з них дуже радий тебе бачити, кожен готовий відвезти у будь-яке місце, яке ти забажаєш. Щоправда, за гроші, які забажають вони (посміхається). Коли я розплющую очі, то бачу, що нічого немає. Все знищено, окрім спогадів. Знищені будівлі, долі, втрачено дуже багато життів.

Ведучий Андрій Бєдняков / Пресслужба Нового каналу

Незважаючи на те, що окупанти перетворили наш Маріуполь на руїну, Андрій Бєдняков вірить, що все неодмінно налагодиться, і він їздитиме у рідне місто.

Мені неймовірно хочеться ще і ще раз бачити з вікна потяга спочатку завод імені Ілліча, потім «Азовсталь». Дуже не любив ці комбінати, сам там працював, але зараз для мене це щось неймовірне. Я скучив за ними, – зі сльозами на очах зізнається ведучий проєкту Нового каналу «Де логіка?». – Знову хочеться відчути вітер з моря, побачити тих таксистів. Зараз готовий віддати їм будь-які кошти, щоб вони відвезли мене додому. Я це зроблю! Обов’язково вийду на перон українського маріупольського залізничного вокзалу!

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