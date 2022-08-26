«Будиночок на щастя» допомагає українцям, які втратили житло

З 24 серпня Новий канал повернув в ефір усі сезони улюбленого серіалу про невгамовну четвірку з Сеньківки «Будиночок на щастя».

Знятий до повномасштабної війни, ситком «Будиночок на щастя» допоможе трішки відволіктися від жахіть, що відбуваються нині. А ще він має добру місію – допомогти постраждалим українцям.

Тисячі українських сімей втратили свої будинки внаслідок злочинних дій росії. Щоб допомогти таким людям, Новий канал супроводжуватиме показ серіалу «Будиночок на щастя» благодійним збором для проєкту Фонду Сергія Притули NEST (у перекладі «родинне гніздо». – Прим. ред.). Мета проєкту – повернути додому українські сім’ї, звести тимчасові мобільні будинки на земельних ділянках родин, для яких це житло призначене.

«Будиночок на щастя» допомагає українцям, які втратили житло / Пресслужба Нового каналу

Усі глядачі зможуть підтримати створення тимчасових «будиночків на щастя» для постраждалих сімей, зробивши свій благодійний внесок за QR-кодом, що розміщуватиметься під час показу серіалу в ефірі Нового каналу.

Тож вмикайте Новий канал з понеділка по четвер о 19:00, насолоджуйтесь улюбленим серіалом та допомагайте українцям.

Нагадаємо,