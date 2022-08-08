Актор серіалу «Будиночок на щастя» Назар Задніпровський згадав перший день війни

8 августа 2022 14:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Актор серіалу «Будиночок на щастя» Назар Задніпровський згадав перший день війни
Актор Назар Задніпровський
Пресслужба Нового каналу

Актор серіалу «Будиночок на щастя» Назар Задніпровський розповів, що прокинувся від дзвінка дружини, оскільки ночував тоді у хворої мами.

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Усі інтерв’ю зі знаменитостями чи розмови з друзями після тривалої розлуки починаються запитаннями: «Що ти робив зранку 24 лютого?» або «Як ти дізнався про війну?» Свою історію розповів зірка комедійного серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) Назар Задніпровський.

Ще за три тижні до війни в мене захворіла і злягла мама. Я здебільшого ночував у неї, – зізнався актор. – Сім’ю бачив так: заскочив після репетиції, обійняв – і до мами. Так було і 23 лютого. Відбув репетицію в театрі, прийшов додому, дітей поцілував, дружина мене супом нагодувала, передала гаряченького, я поїхав до мами, погодував її – і спатки. 24 числа, не пам’ятаю о котрій годині ночі, мене підкинуло як током. Подивився на телефон. Він без звуку, але світиться, бо телефонує дружина. Відповів, і вона мені: «Назаре, почалося! Війна». В мене одразу нерви, переживання, блювотний рефлекс. Почав розпитувати, як вона, як діти. І «дурдом» розпочався.

Актор Назар Задніпровський / Пресслужба Нового каналу

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Назар Задніпровський не міг залишити хвору маму, тож усі п’ять місяців знаходиться поряд із нею.

Я доньку не бачив з початку війни, – поділився актор. – А дружина з сином ще заїжджали до мене спочатку, завозили деякі речі, бо я в мами постійно був. А потім, коли почали ракети прилітати в напрямку Василькова, вони вирішили, що час їхати на захід України. Там пробули десять днів, а потім виїхали в Італію.

Нагадаємо, 

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