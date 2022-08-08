Актор серіалу «Будиночок на щастя» Назар Задніпровський згадав перший день війни Туренко Андрій

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Актор Назар Задніпровський Пресслужба Нового каналу

Актор серіалу «Будиночок на щастя» Назар Задніпровський розповів, що прокинувся від дзвінка дружини, оскільки ночував тоді у хворої мами.