Ірма Вітовська розповіла про те, як її син сприйняв війну

5 августа 2022 13:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Ірма Вітовська розповіла про те, як її син сприйняв війну
Акторка Ірма Вітовська
Пресслужба Нового каналу

Акторка Ірма Вітовська розповіла, як події в країні змінили всіх.

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Цієї весни на Новому каналі мала відбутись прем’єра комедійного серіалу «Молода», де одну з ключових ролей зіграла Ірма Вітовська. Показ відклали через повномасштабне вторгнення росіян. Та восени глядачі зможуть трішки відволіктися від усього жаху, що відбувається, й насолодитися історією про кохання, якому всі віки підвладні. 

Початок повномасштабної війни акторка серіалу зустріла вдома, у Києві. Заради сина вона евакуювалась на захід України, де почала допомагати вимушеним переселенцям. Нині Ірма Вітовська займається волонтерською діяльністю, «воює» на культурному фронті та підтримує моральний дух українців. В «Інтерв'ю24» вона розповіла про те, як її син Орест реагує на війну. 

Мені здається, що діти України сприйняли війну важко. Для мене це дуже болісна тема. Війна травмує. Ми всі постаріли, – каже акторка. – У всіх зруйнована безліч нервових клітин, і це нам скоротило життя. Я кажу відкрито. Наші діти теж отримали психологічні та фізичні травми. Вже мовчу про тих, хто пройшов через усі жахи. Тому, як мій син? Звісно, як усі діти – живе, тішиться спокійними моментами, хоче гратися. Це природно для будь-якої дитини. Але є емоційні коливання. Діти бачать, коли в батьків депресивний настрій, вони це відчувають, лякаються. Зараз у всіх так, ми живемо в період турбулентності, коли немає визначеності та фіналу.

Ірма Вітовська з родиною / Пресслужба Нового каналу

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Віру в краще дають ЗСУ. 

Єдина надія, що мобілізовує, – наші Збройні сили, – зізналася вона в інтерв’ю. – Ти розумієш, що так, як вони, не вмієш, а вони вміють. Тоді просто починаєш «підтягуватися» під них, береш себе за волосся (щоб жити далі. – Прим. ред.)

Нагадаємо, 

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